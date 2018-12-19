迎泡湯採果客 加強交通疏導

草莓溫泉季展開，將湧入人潮和車潮，警方疏導交通，規畫管制措施，嚴陣以待。（陳慶居翻攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府循往例不舉辦跨年晚會，但著重元旦升旗典禮，預估有各界代表5000人參加，將邀請全運會代言人A-TEAM等團體接力演出，並有超過1500個獎項的摸彩活動助興。縣長徐耀昌18日在縣務會議中，指示相關單位做好萬全準備，另因應草莓溫泉季的交通疏導也要嚴陣以待。

循往例 不辦跨年晚會

苗栗縣政府社會處表示，2019年的元旦升旗典禮，預定當天清晨6時在縣府一辦前廣場舉行，成功連任的縣長徐耀要藉此機會與鄉親共同建構「南北攜手躍進、山海共享慢活」美好願景。

升旗典禮節目，將由原住民族群的山風樂舞團、客家族群大湖歌舞發展協會及2018年全運會代言人A-TEAM等團體熱情演出，為升旗典禮加溫、帶動新年新氣象。預計有徐耀昌、蔡麗卿伉儷、立委、正副議長、議員、鄉鎮市長及機關學校代表逾5000人參加。

草莓溫泉季 規畫管制

活動期間另安排3階段的摸彩活動，工商發展投資策進會已尋求企業廠商贊助，共有17個獎項計1504個摸彩品，獎品有iPhone XR128GB、直立式手持無線吸塵器乃至於柑橘禮盒和彈力拍打棒等。

目前正值草莓溫泉季，賞花、賞楓、採果及泡湯人潮會在元旦及農曆春節連續假期湧入，徐耀昌指示苗栗縣警察局與縣府工務處等業務主管單位，針對大湖、泰安、卓蘭、三義、南庄及三灣等熱門觀光景點周邊交通瓶頸，要事先妥善規畫疏導管制措施，提供遊客優質觀光服務，為行銷苗栗加分。

(中國時報)

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