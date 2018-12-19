魏明谷續留地方 林佳龍設基金會

2018年12月19日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市長林佳龍卸任後將成立基金會，關心新市長盧秀燕、做好重返執政準備！（陳世宗攝）

彰化縣長魏明谷18日上午主持任期內最後1次主管周報，他強調未來會繼續留在地方擔任志工，服務鄉親、關懷社會，呼籲未來新縣府團隊繼續推動綠能建設。台中市長林佳龍則將在台中成立基金會，「關心新市長盧秀燕、做好重返執政準備」。

魏籲續推動綠能建設

彰化縣政府昨日召開12月縣務會議暨主管周報。縣府一級局處長合贈刻有「慧智圓融、蟄伏躍起」柴燒陶鼎給魏明谷留念；副縣長陳善報、林明裕代表參議們送由台灣玻璃館製作的「我將再起」琉璃品。魏明谷也一一贈送與會的參議、祕書和一級主管，每人1座生肖琉璃留念。

魏明谷尋求連任失利，主持會議時不忘感謝4年來所有局處首長與縣府團隊的配合。他向大家表示最高敬意與謝意，希望新的縣府團隊能延續建設；自己將會留在地方沉潛一陣子，規畫輔選下屆立委與總統事宜，會再尋求服務鄉親的機會。

魏明谷說，4年來積極推動離岸風場建設、風電招商引資、校園種電等工作，也完成3鐵3橋、3橫3縱等重大交通建設；希望所有縣府同仁支持新縣長，延續這些政策與建設讓綠能產業根留彰化，期盼新團隊有新政策持續建設大彰化。

林做好重返執政準備

同樣連任失利的台中市長林佳龍將何去何從？台中市前交通局長交王義川昨受訪時說，選後市長希望他們不要走，要成立一個基金會名稱暫定「光合基金會」，但基金會名字未確定；希望以自然、陽光名字出發，基金會成立目的，一方面關心新市長盧秀燕執政，另方面做好重返執政準備。

(中國時報)