不滿南橫交管 利稻村民抗議

不滿南橫公路施工進行交通管制，數十名利稻村民前往公路局關山工務段抗議。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

南橫公路自從9年前莫拉克颱風後就道路災損不斷，公路總局關山工務段為了進行碧山橋改建工程實施交通管制，其中有部分時間採全天管制，引起利稻村民不滿，18日到工務段舉白布條抗議，要求還給路權；工務段表示將停工兩天，與村民再行協商後取得共識。

民眾抱怨 管制未停過

近60名海端鄉利稻村民昨天到公路總局關山工務段抗議，村民古利雄氣憤表示，莫拉克風災迄今，南橫公路東段修路管制未曾停過，長期給工務單位方便，卻造成大家不便，村民多年來就像殘障人士般，連進出家門都不方便。

準利稻村長古金福說，六口溫泉大崩塌修災工程未如期完工，村民有權了解工程延期原由；工務段未與利稻村達成共識前，村民不接受管制。

自莫拉克颱風後，南橫公路182公里碧山段因邊坡經常崩落，導致交通不時中斷，去年起展開工程改建，其中400公尺處將以橋梁施作，但礙於68公尺鋼骨橋梁搭接及吊掛作業腹地不足的情況下，勢必占用到道路，為此，施工單位須實施交通管制。

關山工務段原本要向抗議的村民說明目前還有5項道路工程施工狀況，但利稻村民不接受，要求工務段先暫停交通管制，到稻利村向全體村民說明，等取得交通管制時間的共識後，才能繼續施工。

關山工務段 持續溝通

關山工務段段長陳克劼表示，本月4日已在利稻村召開說明會，並知會鄉公所工期管制時間，卻遲遲等無村民消息，既定吊梁作業已展開，為避免影響工期，以及村民進出作息，暫時停工，並與村民持續溝通，尋求最好的管制時間點。

(中國時報)

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