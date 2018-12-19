耶誕音樂會 美聲藝人登台

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中國時報
／宜蘭報導

耶誕節將至，宜蘭市公所與社團法人宜蘭縣全福關懷協會攜手合作，將在12月23日（星期日）下午7時將於宜蘭市蘭城新月老樹廣場，舉辦「愛在聖誕，愛在宜蘭-聖誕音樂會」，除了有精彩的節目表演，另外也安排教友分享因著信仰改變其家庭、生命的見證，並透過影片分享聖誕節的由來。

宜蘭市公所為營造聖誕佳節溫馨氛圍並與市民朋友們同歡，今年特別在蘭城新月老樹廣場舉辦歡樂又充滿正向能量的音樂晚會活動，所安排的表演節目相當精采，包括多次在全國音樂比賽獲獎的宜蘭國小弦樂團、中山國小管樂團、原住民舞蹈表演等。

活動也另外邀請「美聲藝人」梁一貞登台演出，梁一貞曾替周渝民、大S主演的偶像劇《戰神》唱主題曲，並參加星光大道獲得第五名的佳績，至今發行三張專輯，被製作人譽為最有靈魂的歌手，知名代表作有《說愛我》、《玩具》、《愛沒那麼簡單》、《還是想你》、《離開以後》與《焚心》等歌曲。

現場另有摸彩活動，讓參與民眾在歡樂氣氛中還能滿載而歸，獎項有50吋液晶電視、LED燈手電筒等。

市長江聰淵表示，希望在耶誕節這個特殊且充滿祝福的節日裡，讓宜蘭的民眾能彼此分享愛、祝福和感恩，同時也期望透過宜蘭在地教會、國小和原住民的舞蹈、音樂、生命分享等各項表演形式，傳遞聖誕節喜樂的氣氛，並發揚宜蘭在地文化特色。

(中國時報)

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