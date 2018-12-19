推動智慧城鄉 投資產業4.0

2018年12月19日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

為協助台灣產業轉型升級，工業技術研究院18日召開年度院士會議，15位院士從全球科技發展趨勢與市場需求出發，向政府與產業提出「推動智慧城鄉及產業4.0雙管齊下」想法，期盼強化國際化與人才交流，以科技帶動高價值的經濟發展。

年度院士會議由財團法人智榮文教基金會董事長施振榮主持，出席的院士包括台達電子創辦人暨榮譽董事長鄭崇華、廣達集團總裁林百里、友嘉集團總裁朱志洋、聯華神通集團董事長苗豐強、中美矽晶董事長盧明光等15人。此外，經濟部技術處處長羅達生及工研院董事長李世光與院長劉文雄也出席與會。

院士指出，產業4.0為提升競爭力必要的投資，建議政府對於企業於產業4.0的轉型投資都要有租稅抵減優惠。同時國際貿易與產品越趨複雜，台灣服務業的發展占GDP很大，微笑曲線要從研發、設計、製造、行銷，延伸到服務，政府應積極促進整體產業的生態系統（ecosystem）建立。

院士建議，智慧城鄉是很好從服務端思考的應用，應以智慧城鄉推動及產業4.0雙管齊下，帶動台灣經濟的發展，政府應跨部會整合投入，民間企業也可投入發展。施振榮院士指出，例如自駕電動巴士系統產業推動對智慧城鄉建設有利，且能帶動台灣智慧產業發展，建議政府應納入前瞻基礎建設的一環並優先投入。

朱志洋院士則指出，工研院肩負台灣產業推動的任務，沒有工研院就沒有台積電，就不會有現在台灣傲視全球的半導體產業，應增加工研院預算。

(中國時報)