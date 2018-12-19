私校政策 興利應重於防弊

2018年12月19日 04:10 中國時報 李萬吉

上周全國私校文教協會頒發了第二屆的十大傑出校長，包含康橋青山校區的許校長，共有10位優秀校長獲獎，他們都是長期在學校經營盡心盡力，以教育專業領導校務發展的典範。回想17年來的辦學過程，歷經許多酸甜苦辣，也充分感受私人興學的辛苦和限制，更對這些校長長期的奮鬥精神敬佩不已。

過去台灣的私校發展政策，主要是希望透過鼓勵私人興學，彌補政府教育資源的不足，政府對私校管理制度的設計，是建立在公立學校的經營模式上，再加上更多防弊措施。也因此私校除了學費較高以外，與公立學校不容易營造出太大差異，導致在整個社會價值觀中，私校多淪為次要的選擇。如今面臨少子化的問題，無法發展特色的私校就首當其衝，讓私校經營雪上加霜。

近年在民間的積極爭取下，法規上雖給了私校多一些彈性，但相對於私校資源的需求和其他法令的限制，這些空間還是非常不足，尤其每年爭論的學費限制，就是私校最大的緊箍咒。

即便部分法令已經調整開放，實務上許多公務單位卻未必跟得上腳步，仍以舊思維在面對新辦學需求，經常以更保守的態度限縮法令的解釋，以防小人的心態來處理問題。這種防弊重於興利，甚至為了保護公校而限制私校發展的態度，對許多想要發展特色的私校來說，無疑是一大障礙。私校和公校都是在教育下一代，政府除消極加強私校品質管控之外，讓私校能有更多良性發展的空間，以營造更優質的學習環境，甚至帶動整體教育的創新發展，更應該是政府要秉持的態度。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)