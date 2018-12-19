台南市圖新總館 2020啟用

2018年12月19日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市立圖書館總館新建工程去年7月20日動工，預計2020年竣工、試營運，這座全新的公共圖書館，預計藏書百萬冊，加上緊鄰創意園區，將是一座「未來式圖書館」，18日舉行上樑典禮，象徵圖書館總館工程邁入新里程碑。

台南是台灣第一個城市，擁有深厚歷史人文，縣市合併升格後因幅員遼闊、人口組成多元，設立逾40餘年的舊市圖總館已明顯不敷使用，基於整體城市發展需要，市府於2015年提出新十大旗艦計畫，正式規畫於永康砲校原址新建台南市立圖書館新總館。

這座全新市立圖書館也將成為這塊創新基地的首座指標性公共建築，目標是建構兼具「生活休閒中心」、「數位學習中心」、「圖書資訊中心」、「研究資訊中心」、「文化資源中心」及「綠建築」的綜合型城市公共圖書館。

文化局長葉澤山指出，有別於傳統圖書館空間規畫，新總圖將導入數位學習、Co-working Space創客空間、親子遊憩、五感體驗空間、台南名人堂、烹飪教室等多功能複合機能，並擁有萬餘冊的日文舊籍收藏，此外，也針對樂齡、幼兒及親子使用需求善加規畫，不同年齡層都將擁有專屬的空間體驗與互動學習機會。

此外，緊鄰新總館廣達1公頃的公園綠地也將作主題式規畫，提供兒童、親子、民眾的休憩空間，目前整體興建工程進度已達36.56％。

(中國時報)