墾丁新年鳥類調查 共計129種

2018年12月19日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

墾丁國家公園108年度新年鳥類調查結束，初步結果統計共紀錄129種鳥類，和往年相比種類在平均值之上，其中小嘴烏鴉是第一次在新年鳥調中發現。目前紀錄僅有初步結果，詳細資料仍在統計中，待結果出爐將發表。

墾丁國家公園每年都會邀集鳥會社團人員，協助進行園區內的全面鳥類調查，由於日期多在國曆新年前後，因此沿用「新年鳥類調查」名稱。墾丁新年鳥調已持續40多年，在國家公園成立前就已進行，是國內遲續時間最長的鳥調。

今年調查日期在12月16日，共有野鳥學會、各大專院校、社區人員共65人，依調查計畫分為7個區15條路線，進行全面調查。除了滿州鄉3條路線外，包括東海岸、社頂、墾丁、龍鑾潭、赤牛嶺、西海岸等6區都2條路線。

往年鳥類調查種類最多的是2016年141種，今年129種算在平均值之上。屏東縣野鳥學會常務理事吳正文說，紀錄當天天氣不錯，沒大太陽也沒大落山風，對紀錄有幫助。

雖然今年紀錄種類數算多，不過有些鳥種數量較少，例如墾丁牧場的小雲雀；相較之下，龍鑾潭的代表性鳥類鳳頭潛鴨比往年增加不少。鳳頭潛鴨最多時曾到2000隻，逐年減少到2014年不到100隻，所幸後來又逐年增加至今年700至800隻。

7個區域以龍鑾潭及西海岸的鳥種最多，吳正文說，龍鑾潭有水域、溼地、沼澤，是雁鴨類群聚地；西海岸則因地形豐富，有海岸、丘陵、農墾地，能吸引多樣鳥類。

(中國時報)