突襲 電纜銷贓場 逮獲主嫌竊賊

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

桃園新屋葉姓父子以回收場作掩護，私下收購來路不明的電纜線並協助銷贓，年銷百餘噸電纜線，將價值4000多萬的資材，轉手賣出僅200萬。警方長期跟監布線，17日清晨兵分2路突襲銷贓場，起出1噸多電纜線、銅條、銅線等贓物，還當場逮捕前來收取銷贓尾款的陳姓竊嫌等人。

新竹縣各地近來傳出多起電纜線遭竊案件，造成居民生活用電不便，影響民生甚鉅，竹縣刑警大隊、台鐵台中分局、桃市府警局與楊梅警分局共同組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，經長期跟監埋伏，在桃園新屋破獲北區最大電纜收贓場，當場起獲剝皮機、油壓剪、台鐵電纜線50餘公斤、銅條500公斤以及裸銅線1000公斤，現場電纜線市值達30餘萬。

警方在銷贓場盤查葉姓父子時，一台小客車突然駛進，駕駛看見現場大批警力嚇得不敢動彈，警方上前詢問，發現是陳姓與葉姓兩名竊嫌回頭收取贓物尾款。警方調閱監視器確認兩人稍早運6箱重達500餘公斤的銅條前來銷贓，連同葉姓父子等4人帶回警局。偵訊後全案依贓物罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

新竹縣政府警察局警告竊嫌勿以身試法觸電玩命，另呼籲資源回收廠勿收購來路不明銅線，若民眾遇有可疑人、車進出偏遠地區盜取公共設施時，應立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

(中國時報)

控議長涉賄 三星鄉長憂黑手 塔塔加生態豐富 環教好所在

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。