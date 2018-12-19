突襲 電纜銷贓場 逮獲主嫌竊賊

2018年12月19日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

桃園新屋葉姓父子以回收場作掩護，私下收購來路不明的電纜線並協助銷贓，年銷百餘噸電纜線，將價值4000多萬的資材，轉手賣出僅200萬。警方長期跟監布線，17日清晨兵分2路突襲銷贓場，起出1噸多電纜線、銅條、銅線等贓物，還當場逮捕前來收取銷贓尾款的陳姓竊嫌等人。

新竹縣各地近來傳出多起電纜線遭竊案件，造成居民生活用電不便，影響民生甚鉅，竹縣刑警大隊、台鐵台中分局、桃市府警局與楊梅警分局共同組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，經長期跟監埋伏，在桃園新屋破獲北區最大電纜收贓場，當場起獲剝皮機、油壓剪、台鐵電纜線50餘公斤、銅條500公斤以及裸銅線1000公斤，現場電纜線市值達30餘萬。

警方在銷贓場盤查葉姓父子時，一台小客車突然駛進，駕駛看見現場大批警力嚇得不敢動彈，警方上前詢問，發現是陳姓與葉姓兩名竊嫌回頭收取贓物尾款。警方調閱監視器確認兩人稍早運6箱重達500餘公斤的銅條前來銷贓，連同葉姓父子等4人帶回警局。偵訊後全案依贓物罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

新竹縣政府警察局警告竊嫌勿以身試法觸電玩命，另呼籲資源回收廠勿收購來路不明銅線，若民眾遇有可疑人、車進出偏遠地區盜取公共設施時，應立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

(中國時報)