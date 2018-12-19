台大雲林醫美中心 助你找回自信

台大醫院雲林分院醫學美容中心醫護陣容堅強，由主任楊永健（前右三）領導皮膚、整型外、眼科等專業醫師，為鄉親打造專屬的自信風華。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

台大醫院雲林分院醫學美容中心18日在虎尾院區新開張，主任楊永健曾協助八仙塵爆傷者醫療重建，領導整型外科、皮膚科等專業團隊，加上新穎儀器設備，強調「該中心化妝台就是你家化妝台」，60歲走進來，30歲走出去，為鄉親打造專屬的自信風華。

該院新醫美中心氣派典雅，金屬搭配玻璃，饒富現代感又不失高雅，圓沙發等候區展現創意，視覺優美，置身其中自在又放鬆。雲林縣長當選人張麗善、縣衛生局副局長吳英郎、雲林基督教醫院副院長楊文榮等受邀揭牌。

院長黃瑞仁指出，醫師重心仍在病患醫療照顧，醫美中心則滿足多元醫療需求，醫美不只是外貌，更攸關健康，因為有美麗的外貌才能有自信，也能促進身心健康，楊主任是八仙塵爆傷者重要的主治醫師，可以客製絕對的美貌。

張麗善說，愛美不只是女人天性，男性也愛美，醫美需求不分性別，虎尾院區的醫美容中心讓有需求的人能在高鐵站下車後，快速直抵醫院，便捷又隱密，不必再遠赴台中、台北或台南，對促進雲林醫美觀光大有助益。

楊永健表示，團隊以「真善美」為中心思想，以誠待客、以心處事、以美唯是，雖無法把每人都整成林青霞，但結合整形外、皮膚、眼、耳鼻喉、麻醉科等醫師團隊，且有24小時諮詢專線，提供最專業、最值得信賴的服務。

(中國時報)

塔塔加生態豐富 環教好所在 義大原民學院 世界名廚賽奪五金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。