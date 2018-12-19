國民黨基市副議長 今辦假投票

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中國時報
╱基隆報導

國民黨基隆市議長提名人選由現任副議長蔡旺璉出馬拚「扶正」，副議長的提名則有議員何淑萍、林沛祥、張淵翔3人登記角逐，3人17日於市黨部協調2次未果，市黨部宣布19日上午10時邀集16名新科議員共同辦理「假投票」，以民主機制，共推人選。

基隆市議會共有31個議席，國民黨此次豪奪16席，確定過半，正副議長之位如「探囊取物」，市黨部14日投票決定，提名蔡旺璉參選議長；17日上午及下午，則2度邀集何淑萍、林沛祥、張淵翔3人進行協調，但3人都「當仁不讓」，紛紛表示很希望能夠爭取機會，協調不成的情況下，19日將進行假投票提名。

47歲的何淑萍是「五連霸」的女議員，保養得宜的她，素有「凍齡美魔女」之稱，平時除了勤跑基層，今年在議會總質詢中，質疑基隆市長林右昌14條政見兌現率要「打6折」，一戰成名，是此次參選副議長的人選中，最資深的議員。

林沛祥現年41歲，是前基隆市長林水木、前立委徐少萍的次子，曾在2013年公開宣布角逐基隆市長，平日在臉書也以「小林老師」為暱稱對時事發表意見；張淵翔也是41歲，是前基隆市長、前基隆市議長張通榮的兒子，擔任中正區長潭里長，2014年角逐議員失利後，此次捲土重來，成功當選。

值得一提的是，林沛祥與張淵翔同歲，同為「政二代」，2人甫擔任新科議員，便直攻副議長之位，即便面對資深議員，也無所畏懼，為基隆市議會帶來不一樣的氣息。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，市黨部19日上午10時將邀集16名黨內新科議員在市黨部辦理假投票，採不記名制，預計上午11時30分前，人選就會出爐。

(中國時報)

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