台灣是民主轉型，不是革命

2018年12月19日 04:10 中國時報 楊渡

台灣談轉型正義很糾結，很複雜，很龐大。舉凡：二二八、白色恐怖、土地正義、原住民問題、威權時代、威權符號、威權文本、教科書、銅像、鈔票、公共建築、農會漁會、水利會、小學教室掛什麼像等，什麼都可以談，甚至連社會語言也可以掛上勾。無所不包，無所不在。

民進黨人老是舉東德為例，談如何實現轉型正義，但就沒有人為台灣的「轉型」做一個清楚的定義。沒有定義「轉型」是什麼，談「轉型正義」，不是很荒謬嗎？

先說「轉型」。要轉型當然是因為要從過去的威權政治轉型到民主政治，那就涉及威權政治如何定義。一般說來，從開始實施戒嚴的1949年5月19日頒布戒嚴令開始，到1987年解除戒嚴，共實施38年。從此之後，台灣解除戒嚴，開放黨禁、報禁，開放兩岸探親，若說這是台灣實施民主轉型的轉捩點，大概沒有人會反對。李登輝後來的「寧靜革命」，也是延續蔣經國的規畫，推動國會全面改選，落實民主法制。

若如此，那台灣的民主轉型，就是從1987年，蔣經國宣布解嚴開始，而李登輝即是作為蔣經國的繼承者，實現了對二二八、白色恐怖的名譽恢復與補償。那麼，從蔣介石的保台，到蔣經國、李登輝，這一脈相承的國民黨，到底有沒有實現台灣的民主化轉型呢？

毫無疑問地，從《自由中國》胡適、雷震、殷海光等以降的自由主義傳統，追求民主政治的理念，對台灣有深遠的影響。黨外時代的民主運動、保釣運動的青年覺醒、1970年代的經濟起飛與中產階級的崛起、美麗島事件的衝擊、1980年代的社會運動，對台灣的民主化都有無可磨滅的貢獻，但蔣經國仍是推動轉型的決策者。如果沒有這關鍵的民主化定向，就不可能有民進黨的上台與陳水扁的執政。那麼「轉型」要從何時開始算起？

總不能說，陳水扁上了台，台灣才開始轉型吧。如果要這樣，那陳水扁之前的所有國民黨都要清算，則李登輝時代賣掉的中廣土地，如今蓋了帝寶，要不要也像中影一樣清算一下，再涷結財產、收歸國有？住裡面的所有人都掃地出門？

如果李登輝時代的國民黨可以不算，那三中怎麼算？那是在民進黨執政時代的事。如果李登輝與蔣經國可以不算，依現在黨產會所計算的，只有蔣介石的時代才算「威權時代」，但蔣經國分明是繼承蔣介石、李登輝繼承蔣經國，政權的歷史是延續的，請問威權統治的時間要怎麼算？轉型的時間點要怎麼定義？

這一切都不說清楚，法律上也不定義，就以「威權時代」歸納之，定義也是由民進黨政府說了算，扣押財產也是由黨產會直接向銀行下令，缺乏司法的審判，這不是獨裁，什麼才叫獨裁？更何況現在民進黨的執政者，都不是真正在黨外時代抗爭的戰士，而是一群解嚴後的投機分子，那蔣經國所做的「民主轉型」不就白費了？一切變成民進黨投機分子的新獨裁。

所以呢？現在已經變成蔣經國啟動「民主轉型」，而民進黨要重回獨裁了嗎？

民進黨所謂「轉型正義」之荒謬，恰恰是在於它缺乏台灣民主轉型的史觀脈絡。和東德不同，台灣的民主轉型不是靠革命、群眾運動去推翻政權，一夕巨變而來，而是在民間壓力下，威權政府體認到「時代在變，潮流在變」（蔣經國語）逐步推動，歷經二十幾年才實現政權輪替的。到如今，已經三度輪替，一切都可依法治理。所謂「轉型」，沒有革命般的斷裂點，而是長期的歷史實踐。這才是台灣民主轉型的真相。

缺乏台灣史觀，搞不清真相的「轉型正義」，就只會鬥爭。荒謬到連白色恐怖時代的紅色革命家都要被他們平反，宣告「無罪」，恐怕當初那些為了「換國旗」而灑下烈血的革命青年，也會感到可恥吧。

把台灣長時期奮鬥而實現的民主轉型，誤認為民進黨的革命成果，這才是最大的荒謬。建立在錯誤認知的「轉型正義」，就注定只會在清算鬥爭、惡整銅像、鈔票、建築物等小事上打轉。只想做個東廠公公，就一點都不意外了。

2006年，紅衫軍之際，有人為維護陳水扁的貪腐，提出「轉型正義尚未完成」，我即寫過〈轉型正義，放屁〉一文。當時引起一番論戰。現在，事實再度證明，果然如此，並且東廠放屁，更加惡臭矣。（作者為作家）

(中國時報)