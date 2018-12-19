東奧公投教訓還不夠嗎

2018年12月19日 04:10 中國時報 李正修

獨派推動的「東京奧運台灣正名」公投案，最後在多位知名運動員公開呼籲不應犧牲他們參賽權益而以失敗告終，但也引起國人對我國為何必須以多種稱謂參與各項國際組織及活動的重視。

中華民國應該是全球唯一以不同名稱參加國際活動的國家，除正式國號外，「中華台北」、「中華民國台灣」、「台澎金馬關稅領域」，甚至「中國台北」等這些不受對等尊重的稱呼，無怪乎國人會不滿，也證明兩岸關係之複雜性，絕非我方得以逕自決定即可，否則就不會引發國際奧會強硬關切上述公投案的風波。

外交部日前要求民間團體應避免以「中華台北」名稱參與國際組織，建議除了極力爭取使用正式國號外，亦可以用「中華民國台灣」或「台灣」，萬不得已才接受。吳釗燮部長還強辯，說「中華台北」常被中國大陸翻譯成「中國台北」，所以才提醒國人不要落入統戰陷阱。

如此看似正確、實際上卻自暴其短的建議，其實是蔡英文政府無力且無心提升我國對外關係的藉口，把原本是政府該做的事推託給民間團體自行負責。由此觀之，蔡英文主政下，我國的國際空間遭限縮不是沒道理。

蔡英文上任之初，外長李大維匆忙以「踏實外交」為民進黨的外交政策定調，加上許多駐外代表為政治任命，當時就被形容為「酬庸高於專業」的外交雜牌軍。果不其然，出使德國的謝志偉只會玩國號的文字遊戲，而自詡知日的謝長廷則被公認是最佳「助」日大使，只看到他對安倍政府處處退讓，還「教訓」國人應體諒日方，卻連推進雙邊協商都做不到。

辦外交重視實力原則，空談只凸顯自己的無知。國人當然不滿意以其他稱謂來取代正式國名，但許多時候是為了維護權益而不得不為的妥協。當中國大陸1983年正式申請加入亞洲銀行時，其條件之一就是排除中華民國，最後各方外交折衝後，逼使我國改名為「中國台北」。之後繼任的李登輝總統指示繼續抗議，但不輕言退出，我國才得以保留亞銀會籍至今。

兩岸在「九二共識」的默契下，馬政府能接連7年以觀察員身分參與世界衛生組織大會，蔡政府還曾沾光1次。民進黨之前批評國民黨接受「中華台北」是自我矮化，自己在會場卻連「台灣」都不敢提，更不用說蔡政府亂搞外交的結果，是連原本以「中華民國」為名、在6個非邦交國所設的駐外機構，都被迫改稱「台北」，難道蔡政府更高明？

國際政治本就是一門「取與捨」的妥協藝術，蔡政府應務實地以靈活彈性方式推進我國的國際活動，畢竟參與其中才能為國家爭取最好權益，不切實際的空談不僅無濟於事，甚至對我國涉外關係將造成傷害，「東奧正名」公投案該當是蔡政府及所有外交工作者的活生生教訓案例。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)