2018年12月19日 04:10 中國時報 蘇進強

高齡92歲的佛光山開山宗長星雲大師，日前投書《中國時報》，慨然陳述作為「我是台灣中國人」的心路歷程，大師的感慨係由吳寶春師傅受到兩岸網友的攻訐引發統獨對立而起，他說自己在台灣住了60多年，甚至比馬英九、陳水扁還早到台灣，「但他們能做總統，我卻連做個台灣人都不能，所以只有自稱『台灣中國人』。」他一生愛中國、愛台灣、愛中華文化，他和大家的祖先一樣，在怒海餘生中來到台灣，希望台灣本土人士不要過於歧視外省人，他更呼籲「假如我們兩岸慈悲，共同以中華文化救台灣，還怕未來沒有出路嗎？」

星雲大師的信眾遍及兩岸、海內外，他提倡「人間佛教」也心心念念兩岸和平，而他與許多自大陸來台的同胞一樣，在戰亂中倖存，來台後也嘗過白色恐怖的迫害，更因誣告而身陷牢獄，其後為了弘法走遍全台每個鄉鎮，也因此更加珍惜台灣的民主自由。他明確宣示反對台獨的立場，並要國人反思「假如沒有了中華民國，我們的前途還能夠和平安寧嗎？」他期盼為了台灣的未來，朝野能停止惡鬥。

星雲大師的論述，點破了朝野利用統獨作為黨同伐異的癥結。事實上，民進黨重新執政後，倒果為因、違背不溯及既往與信賴保護原則的軍公教年金改革，其結果卻使百萬計的被改革者，產生被清算鬥爭的「我族」與民進黨政府「他族」的對立與滾雪球般的民怨，加上因兩岸關係冷對抗而使仰賴陸客維生的觀光產業、庶民經濟與農民生計的困頓，以及所謂「進步價值」的公投議題不能見容於一般民眾，終於一發不可收拾，兵敗如山倒。

星雲大師憂心的「去中國化」，也正是台灣知識分子普遍的焦慮。不可否認，曾受到殖民統治的台灣，先民大多來自大陸，即連民俗信仰亦是由大陸移轉，這是任何人也無法抹滅的史實，而全球皆知保存中華文化最完整的就是台灣，中華文化正是台灣多元文化最重要的活水元素，民進黨政府為了追求實質的台獨，竟以「去中國化」為手段，可謂本末倒置。何況五千年中華文化是全球華人共有也是世界文化資產，並非建政60年的中共專屬。

中華文化中尊重、包容、欣賞、分享的王道精神，早已內化成為台灣社會、台灣人民的生活中，外省人蔣經國迄今仍是歷任總統中最受台灣人民肯定的國家元首，香港出生的馬英九和三級貧戶的陳水扁都可以選上總統，勝選的韓國瑜、盧秀燕都是外省第二代，台灣的信眾對星雲大師的揚州口音反而備感親切，可見省籍衝突已消弭於無形。而「中華民國」既是2354萬人民的國家名稱，也是全民最大的公約數，縱使蔡英文屢以「這個國家」稱之，但她又何能否定自己是中華民國的總統？如果連自己國家的名稱都要否定、輕蔑，又怎能得到拿著中華民國身分證的人民支持、擁戴？

（作者為前中華文化復興運動總會祕書長）

(中國時報)