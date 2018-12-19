美工刀之狼，怪狼或怪刀

2018年12月19日 04:10 中國時報 林尤超

一則寓言：美工刀之狼在捷運上割了女郎屁股，列車長不去抓狼，卻用廣播開罵生產美工刀的工廠。這種荒謬正好可以反映在蘇啟誠自縊案。

日前判決造謠者免罰，外交部及謝系立委一片叫罵：造謠逼死外交官，怎可免責云云。筆者要說：別再演戲了，根據媒體前後一連串的爆料，逼死駐大阪辦事處長蘇啟誠的正是外交部本身，蘇是被當作代罪羔羊，來為謝長廷「保帥」，只是沒料到，蘇竟以死謝罪！外交部就好比狼，美工刀就是謠言，蘇啟誠就是那個倒楣的女郎。外交部根據謠言小題大作，來查辦蘇！列車長就是民進黨護謝人士。

外交部所以這樣做，是認為烏龍民怨不必理會。氣象早已預報燕子吹向日本，卻還要飛去送死，這是自找麻煩，就如同颱風天硬要登山出海，遇險時還call救難。又謝長廷當時回復：「旅客照日本方面安排即可」，並沒有錯，機場5000人受困，為什麼台灣人不能跟別國人一樣，要官方疏送？

當時謝長廷明顯推責給蘇啟誠，謝雖力駁中共派車之謠，也將責任推給大阪辦事處，說「大阪離關西較近」，遂加給蘇啟誠沉重的壓力，這壓力是來自謝長廷，而非來自酸民。

蘇啟誠的壓力絕非來自造謠或所謂的假新聞。如果造謠衍生的「千夫所指」，真可殺人，那謝長廷為何沒事？唯有來自上級長官的壓力，才是真正不可承受之重，是故9月7日蘇啟程無奈透露，「可能在大阪待不久了」，只有外交部上級，才能讓他「大阪待不久」。

外交部要蘇啟誠寫檢討報告，外交部辯稱「係作為日後我駐外館處精進海外國人急難救助的參考」，但查閱9月10日檢討內容：「本處因未能及時提供滿意協助，輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象及政府整體信譽，深感有愧職守，願坦然受處。」根本就是悔過書，哪是改進參考？

駐紐西蘭前代表介文汲就說，通常寫檢討報告就是處分的前奏，否則是先寫較為中性的「處理經過報告」。由此可證，蘇啟程的壓力就是來自外交部，再加上9月15日要出席謝長廷主持的檢討會，他勢必又會成為眾矢之的，只好在9月14日先走一步。

9月14日蘇啟程自縊後，由蔡總統帶頭的一干綠營大員，就先發抨擊假新聞害死蘇啟誠，帶風向，轉移注意力，以掩飾真凶外交部和謝長廷。近日南投地院判決，男大生在關西機場搭車為「造謠」，裁定免罰，吳釗燮表示難以接受，將尋求救濟。外交部不深自檢討，卻把責任全歸咎於造謠，外交部及謝系立委管碧玲繼續演戲，痛批美工刀工廠，完全不提操作美工刀的狼。這就是民進黨政府卸責的本事。（作者為經濟部退休公務員）

(中國時報)