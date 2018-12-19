請國民黨準總統接受民意檢驗

2018年12月19日 04:10 中國時報 主筆室

九合一選舉後，外界開始視國民黨為「準執政黨」，國民黨的內部競爭就逐漸顯性化，這不見得是壞事，但要問的是，失去黨產奧援後，民意成為國民黨唯一的養分，在即將來臨的總統大選中，國民黨想展現的是什麼樣的政黨形象，讓人民從國民黨的新形象看到新希望？

媒體聚焦世代交替，世代交替不是年齡的交替，而是理念的新陳代謝不論是大老、中老還是小老，都有資格對黨與國家的未來發表看法。就像連勝文所說，「有些人年紀很大，但思維很先進，有人年紀輕，可思維老舊」，韓國瑜年紀不輕，誰敢說他得不到年輕人的認同？

既然是以理念競爭，國民黨初選過程中的大鳴大放，就是必須的養分。從1996年第一次民選總統至今，國民黨從來沒有一次真正的總統初選，有時是黨主席欽定，有時是某人獨強，2016年則是眾人明哲保身，由洪秀柱同額競選，後來卻又強行「換柱」，國民黨「黨內民主」的文化與機制尚待建立。

最近爭論甚烈的全民調與黨員投票各有利弊，全民調在手機取代家庭電話後可能失準，並非絕對完美的初選依據，但黨員投票會讓候選人競爭扁平化、去社會化，不利大選。台灣只有6%的人有政黨黨籍，不論是國民黨或民進黨，黨員結構與社會結構有極大的落差，初選訴求對象黨員占比越高，大選的包袱就越重。

這兩個初選工具都各有缺點，但除了是否採全民調或搭配黨員投票這些傳統選項外，國民黨不妨思考，在民調失真，黨員投票不具代表性的此時，或許可以把網路大數據的調查方式，也整合進黨內初選的勝負評定選項中，以提高找最強將的準確度。

初選還有一個更重要課題，是理念的闡揚與辯論文化的建立。黨主席吳敦義與新北市長朱立倫各有優缺點。吳敦義帶領全黨打勝2018，本應黃袍加身，黨內再無敵手，可惜長期以來民調低迷，形象模糊，九合一大勝並沒有讓吳敦義「定於一尊」。朱立倫以「新北經驗」全台輔選，民調目前黨內最高，但朱立倫最大罩門在於2016年曾經敗選，他必須證明2020的朱立倫不是2016的朱立倫，是可以期待的朱立倫，他要如何證明自己脫胎換骨？

國民黨真的只有吳、朱2人足以帶領國民黨競逐2020大位嗎？歷經陳水扁、馬英九、蔡英文3任民選總統20年的領導，國家方向在綠藍之間3次大擺盪，台灣卻變得愈來愈窮，明年開始台灣經濟將面臨前所未有的艱難挑戰，他們2人真有能力領導台灣？是否還有能力帶領台灣走出困境的人選呢？

這場競爭，應該是議題、論述與行政能力的競爭。例如兩岸政策，是否認同「我是台灣人，也是中國人」、「兩岸一家親、命運共同體」？馬英九雖然對「九二共識」，「中華民國主權及於全中國，治權及於台澎金馬」斬釘截鐵，但對身分認同混淆問題卻視而不見，吳、朱2人對於兩岸之間的定位與認同問題，卻比馬英九更莫測高深。未來幾年是兩岸關係關鍵年，作為領導人在兩岸政策上已沒有模糊的空間。

不論吳或朱，或其他可能的國民黨總統參選人，對於核心國政的主張到底是什麼，應該要有勇氣透過黨內論述與辯論，直球對決，讓人民檢驗。讓國民黨支持者和選民，可以在各個候選人對於重大議題的回應與主張中，檢驗國民黨「準總統」們，是否會再次步入「蔡英文困境」，也就是在野時的承諾，句句打到執政時的自己？亦即人民可以透過國民黨在總統初選時舉行的路線與政見辯論，檢視國民黨的候選人會不會重蹈蔡英文覆轍？

國民黨總統初選是不是要採全民調？是否要仿照美國在每一縣市舉辦初選，都可以再琢磨。但有一點是國民黨一定要做的，就是一個可以充分論述、反覆辯論、多人參與角力政見的新平台，這將是國民黨脫胎換骨、重建社會信任的重要契機。有意角逐總統大位的國民黨候選人，必須不怕提出主張，有勇氣接受檢驗。這不但有助於勝選，更有助於在勝選之後，讓取蔡英文而代之的新總統，成為台灣第一個以掌聲開始，也以掌聲作結的總統。

(中國時報)