蔡英文楊翠 誰說了算

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中國時報
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促轉會代主委楊翠日前在任務進度報告中提出「去蔣」的做法，要求國防部配合移除軍中威權象徵、中正紀念堂撤出三軍儀隊，更要求新台幣改版，並證實已行文央行詢問換幣成本。但蔡英文總統隔天隨即打臉，強調「這類的事情不是總統說了算，也不是促轉會說了算。」

「東廠事件」後沉寂多時的促轉會，又不甘寂寞地再跳火線夸夸而談，卻只求報復，不問真相、公義與和解。無視「東廠事件」讓促轉會淪為過街老鼠，也不在乎新北市長選舉侯友宜大贏民進黨近30萬票，「東廠事件」已被行政院列為敗選的主因。促轉會不但不思反省，反而更變本加厲恣意妄為。

促轉會的「張天欽們」，製造社會對立、國家虛耗，現在還想要浪費人民近300億的納稅錢改版新台幣。前任主委黃煌曾經主張「全面改組」促轉會，並且強調應「慎選新主委」，畢竟他對於內部狀況知之甚詳。但走了張天欽，促轉會還有其他張天欽在繼續恣意妄為。

尤其依據《促轉條例》第8條第1項，促轉會的9名委員，由行政院長提名經立法院同意後任命之，且提名時，應指定1人為主委，1人為副主委。此外，若主委、副主委出缺，須重新提名並經立法院同意。促轉會本身有違憲之虞，而沒有經過立院同意，只憑行政院指派就代理主委的楊翠，行使政務權已經越權。

蔡總統18日公開駁斥楊翠，這倒令人好奇，賴清德院長請辭待命中，現在政務究竟誰說了算？

(中國時報)

請國民黨準總統接受民意檢驗 促轉會是小英的豬隊友

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