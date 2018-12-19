促轉會是小英的豬隊友

2018年12月19日 04:10 中國時報 徐宗懋

促轉會表示要在明年底提出「加害者名單」，為什麼是明年底？顯然配合後年初總統大選，有助於蔡英文扮演道貌岸然的角色。問題是九合一大選前的「撤銷判決」已經搞過一次了，結果民眾並不買帳，仍然用選票打垮了蔡政權，促轉會是超級豬隊友。

怎麼說呢？首先，民眾厭惡無才無德者以歷史正義自居的姿態，成天對政敵定罪，放著人民生計不管。自己是行政機關，同時又扮演司法警察，最後還是法官，這種毫無憲政民主概念的法西斯機關，居然好意思說自己是正義的代表。再者，歷史是不同政治主張者奮鬥、衝突以及妥協共生的過程，任何走過艱辛歷程的人都會有敬畏之心。在這個意義上，促轉會是一群沒有歷史經驗的偽知識分子，胡謅瞎扯。

以下舉2個促轉會所撤銷判決的人物為例：第一位是創作228版畫《恐怖的檢查》的四川籍藝術家黃榮燦，最早台獨把它當成「台灣人反對外來政權」的作品，後來知道作家背景後，改口說這是「國民黨白色恐怖受害者」。黃榮燦名列北京西山中共烈士名單，1949年中共各單位派到台灣的特工很多，在單線領導的原則下，特工們彼此並不知道對方的身分，只有大陸國防部總政戰部匯集所有原始資料，才能確認哪些被處決者是中共自己人。

目前維基百科提到黃榮燦是否為共產黨員一事，說2002年吳克泰否認黃的共產黨員身分，根本是閒雜人等亂寫的。因為我正是該年228展覽的策展人，《恐怖的檢查》原作是我引進展覽的，後來，還特別跑了一趟日本神奈川縣立近代美術館致謝。至於那次吳克泰來台，我還是贊助人之一，後來我幫吳克泰整理自傳，一字字地校對，又做了另外好幾段的口述錄音，算是吳克泰人生最後2年最親近的友人，他根本沒提黃榮燦的政治身分，因為當時他的層級不可能知道，因此大陸總政戰部的最後認證最準確，他們也透露黃曾經擔任過中共江蘇省委宣傳部部長。

1950年春，中共集結近50萬兵員準備渡海攻台，所有中共地下黨和特工們的基本任務就是打擊國民黨政府，配合解放軍接管台灣。黃榮燦和其他地下黨是在這個背景下被處決的，他們無疑是中共光榮的烈士，但促轉會湊什麼熱鬧？促轉會撤銷判決是否表示也熱烈迎接中華人民共和國的降臨？既然如此，蔡英文幹嘛還加強國安偵查嚴防中共滲透呢？

另外一個例子就是楊逵，這裡提供楊翠一條歷史線索。已故作家陳映真生前有一次跟我說，蔡孝乾曾經主動去找楊逵，跟楊逵說，他沒有出賣同志。蔡孝乾是原中共台灣省工委書記，投降後造成省工委被徹底破壞。他後來官拜國民黨少將，會跑去找楊逵解釋沒出賣同志，這是什麼情境呢？看看楊逵發布《和平宣言》的時機是1949年的1月，也就是三大戰役結束，蔣中正下台的時候，任何熟知中共黨史的人讀過《和平宣言》，都很清楚宣言內容是什麼政治語境，或許只有楊翠不知道吧！

作為共產黨很羞恥嗎？在今天的大陸當然不會，尤其是中共烈士家屬都有莫大的光榮感，促轉會如果想跟上潮流，就堂堂正正地喊「毛主席萬歲！」就可以了，不然種種胡扯瞎鬧的行徑，最終只能去當蔡英文的豬隊友。

(中國時報)