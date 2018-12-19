正義已轉型 別再製造仇恨

2018年12月19日 04:10 中國時報 吳威志

行政院促轉會竟然不顧張天欽醜聞與最新選後民意，召開記者會報告這半年的任務進度。報告由未符合法定代理的主委楊翠表示，已送文化部5項「中正紀念堂」建議案，包括應撤出三軍儀隊、舉辦民主與人權相關展覽、解除園區運用帝王宮殿與黨國威權相關語彙。

促轉會也表示已發函了解中央銀行台幣改版需要300億元支出之明細；楊翠為了改版存有威權象徵的國幣與紙鈔，更以夾娃娃機使有鑄幣為例，認為轉型正義為何不行重鑄！言下之意，把國家貨幣當成市坊遊戲。

事實上，在人民心中，2016年的政黨輪替已經完成了台灣的政治轉型正義。如果促轉會繼續使用清算鬥爭的手段，只會阻礙兩岸經濟發展的契機，這種以仇恨、暴衝的模式，早已被年輕世代看穿且厭倦。

蔣中正確有功過，但以當時的環境與角色，台灣為了生存也必須依賴這樣的「民族救星」，若不論他的出生入死，也要論及他所帶領一批廉能長才所做的經濟發展貢獻。促轉會僅憑執政黨做為靠山，推動拆銅像、改國幣、改建紀念堂，將來浪費公帑豈止300億元；對於仍在低薪、過勞環境中掙扎的民眾而言，這是一群不知民間疾苦的怪獸。

尤其國防部隨即回應，先總統蔣公在國軍建軍及中華民國生存發展史上有其歷史定位，且國軍早已國家化，國防部基於尊重歷史、飲水思源，維持營區現狀。等於否定了促轉會對於片面歷史或片段事件的看法與作法。

而且，依據《促進轉型正義條例》，凡出現在公共建築或場所的紀念或緬懷威權統治者的象徵，都有可能改名或移除。那麼，全台196條中正路（街）、30所以中正為名的學校，都需要改名了，如此還要耗費多少公帑。

更何況，《促進轉型正義條例》本身已經充滿爭議，若以「高標準」檢視「正義」，此次選舉更證明了蔡政府以立法院多數強行通過的此一條例，已經脫離最新的民意。

促轉會為了處理1950年代白色恐怖時期政治受難者及相關政治犯，編制了74位冗員。其實，台灣自解嚴以來，早已經歷6次總統直選、7次憲法修正，民主轉型的成就也在3次國民黨與民進黨輪替下，深為世界各國稱羡。即使「政治轉型」過去也有開放組黨、全面選舉、228事件補償等成就。蔡政府怎能廢棄史實避之不談。

憲法第7條的「平等」內涵， 其核心價值即是「和解」；憲法第166條規定「國家應保護歷史、文化、藝術之古蹟、古物」，其本意也在「保護」而非「追究」。又從《民法》第736條、第737條「和解」定義論之，當事人是要約定互相讓步，理解、體諒對方，接受彼此的條件，不是製造對立與仇恨。促轉會以政府權勢扮演復仇者，一意孤行將會民心盡失。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)