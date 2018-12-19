打假消息 不是靠假民調

2018年12月19日 04:10 中國時報 吳統雄

行政院要打「假消息」而推「人民對媒體信任度」民調，民調數據是否屬實，通常難以證明，僅有少數主題可以一翻兩瞪眼，如選舉預測。

2018選舉有9家媒體或機構，對6都市長主要候選人，公開了43個封關預測，沒有任何一個民調的主要候選人真實得票都在民調宣稱的正負3%之內，亦即「所有坊間民調零正確」。但同時，筆者之研究團隊，在選前將選舉預測，以及坊間民調會不準的程度與原因，交付給少數機構與公正人士。如同樣以「正負3%」為標準，則達到100%正確。

所以民調可以正確，但絕大多數會發生：不能、不為、或故意而為的不正確。2018封關預測，有37個民調，即86%的民調與至少有一位主要候選人的誤差在10%以上，亦即無可參考價值。

有4家的調查，6都全部至少一位主要候選人的誤差達10%以上。其中3家，在競爭激烈的幾都中，對獲勝者的預測趨勢與其他幾家民調、以及選後結果不同；有1家是將多數報告有差距者，報為無差距；有2家甚至對勝負者報告完全相反。而這3家都是長期毫無掩飾向執政黨表忠、支持復辟黨國主義者。這個事實可以佐證3個現象：

一、坊間民調不能：坊間民調機構幾乎都採用相同的調查資訊系統，都是預設：2人競爭、全體原始抽出樣本都回答、各獲票50%，在樣本數為1067時，誤差剛好是±3%。這個共同的調查系統上，並沒有設定參數的機制，所以民調機構往往不知道這個數字的來源條件，而媒體與名嘴更不會知道！6都選情全部不符合以上3前提，所以均不會準確。

二、有資源者不為：當前民調必須處理樣本「等機率性（隨機性）」、行動電話取代市話、家庭成員投票不同質、不誠實回答等社會變遷新問題，必須增加成本。但坊間民調已成為一種勞力服務，有固定市價，有資源的委託人不願意投資提升民調素質。

三、掌權者故意而為：製作「戰術調查」，甚至可能根本沒作，所發表的數字只為拉抬自己人、打擊對手。在本次選舉存在這樣的情況，未來更可能借題發揮。教育部日前不知為何主動爭取政治任務，遴選「打假消息」的教師，所選擇的媒體，竟是公認作假新聞最多、情節最嚴重的親執政黨媒體！應可反映掌權者真實心態。

極親執政黨的3家民調就是「假消息」，沒有鞏固黨國的效果。為什麼？就是因為「資訊自由流通」，人民早已認識這3家的色彩，不論怎麼發表戰術民調，已無法影響對手。

防治「假消息」，不是執政黨用政府資源，實施各種名義的干預管制，是資訊自由流通！（作者為世新大學副教授）

(中國時報)