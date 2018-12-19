2018年12月19日 04:10 中國時報 呂昭隆

海軍為了說服國防委員會立委不要刪潛艦國造預算，在立法院說，「來自歐洲、美國近15個國家大廠，都有相當意願參與潛艦國造」；15家廠商不是小數字，扣掉美商洛馬與雷神兩家公司，還有13家，等於全世界除了中國大陸外，能做傳統潛艦的大廠，都想接潛艦國造這筆訂單，問題是，真有這麼樂觀嗎？恐怕值得推敲。

商人想賺錢，當然都有意願。軍火界有個名詞叫意向書，「MOU（Memoradan of understanding）」。廠商有意願，可以簽MOU，問題是MOU與政府「輸出許可」差異很大。

MOU是廠商對廠商承諾，不具法律效率。而潛艦國造順利與否的關鍵，在國家擔保的「輸出許可」，而不是和廠商簽署的MOU。

扁政府與馬政府時代，常有軍火商牽線，是不少歐洲廠商想賣潛艦給海軍，也來做過簡報。都是商人，誰不想賺錢。但軍方會要求廠商提出政府保證，亦即由政府出面給輸出許可，每次走到這關，案子就沒下文了，屢試不爽。

潛艦買賣，不是小事。中國大陸一定抗議，除了美國，歐洲國家根本不會為此得罪大陸。潛艦國造籌備迄今，大陸還沒有大動作出手干擾，固然是海軍保密做得好，但也可能是大陸掌握的資訊，認為台灣還沒有搞定，還不到出手的時機。大陸的動作大小，可當成是潛艦國造進度的反指標。

這次審潛艦預算，有「英系」立委質疑國造潛艦計畫第一階段（設計）尚未結束，就要撥預算執行第二階段（建造原型艦），因此提案明年編列的75億元，直接砍半，刪掉37億元。其間政治意涵值得玩味。

海軍解釋，為完成細部設計、進行船模試驗，須確定各項使用裝備，以及先付訂金給製造商，才能申請輸出許可。由海軍的說明，可以倒推，目前還未取得大部分紅區裝備的「輸出許可」。如果簽了「意向書」，也付了訂金，但廠商拿不到國家保證的輸出許可，試問，已付的訂金如何拿回？已完成細部設計的藍圖如何修正？如果是紅區裝備，只要有1項出差錯，拿不到輸出許可，或是拿到又反悔，全案可能就得停下來。

不過，海軍說得對，就時機而言，現在是造潛艦的最好時機，因為有美國支持。2001年美國同意軍售8艘潛艦給台灣，就是因為小布希總統氣大陸，中美軍機在南海擦撞，大陸還扣押美軍機，氣得小布希不顧後果，答應賣潛艦，等到氣消了，也就不認帳了。

現在中美關係變化，美國打台灣牌，如果美國氣沒消，還氣個好幾年，台灣是有機會造成潛艦。但若美中關係又改善，氣消了，海軍單靠歐洲廠商幫忙造潛艦，風險還是太高。

(中國時報)