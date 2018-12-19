暖冬遊再加補 觀光局撒9.8億

2018年12月19日 04:10 中國時報 李宜秦 、 吳堂靖 、 蔡依珍 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

暖冬遊新舊方案比較

觀光局昨（18）日宣布擴大國旅暖冬遊方案，民眾自明年元旦起至1月31日前、周日到周四期間，至台北市、新竹市、桃園市以外的19縣市自由行，每房每晚最高可補助1000元，團體旅遊部分則不限縣市，每人每晚可補500元，另外30歲以下青年族與60歲以上樂齡族還可再加碼500元。但此次方案不含交通補助。該方案經費約9.8億元。

青年與樂齡族 加碼500元

該擴大方案中的自由行部分，補助範圍除暖冬遊原定的高屏宜花東外，再把納入14個縣市，僅排除近3年住房率超過5成的台北市、新竹市與桃園市，共補助19個縣市；民眾從明年1月的周日到周四，每房每晚最高可補1000元，且30歲以下青年族與60歲以上樂齡族還可再加碼500元。

舉例而言，若年輕夫婦帶小朋友出遊，夫妻皆未滿30歲，則連住3晚都可享有每日1500元的補助；若是祖父母帶著孫子出遊，同樣也可連續3晚享有每日1500元補助。

考量國人在國內跟團旅遊的比例僅佔1成，為刺激市場，此次團體旅遊部分補助將不限範圍，只要參加2天1夜以上且放假日未超過1天的旅行團，每人每日最高可補助500元，因青年較少跟團，因此團客部分只針對樂齡族加碼多補500元。

赴離島旅行團 上限5萬元

在國內縣市旅遊的旅行團，每團補助上限3萬元，至離島旅遊的旅行團，每團補助上限則是5萬元，每家旅行業最多可補15團。日前已參加暖冬遊方案滿10團的旅行業，這次可再申請5團。

不過，未被中央納入補助方案的縣市則頗有微詞，如台北市觀傳局即表示，北市今年上半年一般旅館住房率63％、觀光旅館住房率更回到7成水平，居全國之冠，未料卻因住房率超過5成，導致未被納入新實施的暖冬補助方案內，對於旅館業者形同處罰，北市對此表達遺憾，並呼籲中央提出吸引國際旅客策略，健全台灣整體旅遊環境。

旅行公會發言人李奇嶽也表示，要補助就乾脆全台都適用，且觀光局頻頻補助國人，賺來賺去都是台灣人的錢，不如補助來台國際旅客、刺激外匯。業者也表示，補助都是執政黨為了救政績所做，與其灑錢補助，該做的應是想辦法拚經濟才對。

(中國時報)