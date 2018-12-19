古典樂多好玩 愛樂實驗室PO網秀

為樂迷解惑，NSO國家交響樂團成立愛樂實驗室。（NSO國家交響樂團提供）

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中國時報
／台北報導

聽音樂會到底坐哪裡好？優雅的豎琴為什麼琴弦的顏色不一樣？為了讓準樂迷更了解古典音樂，NSO國家交響樂團以樂團本身的資源出發，推出愛樂實驗室網站，透過影音介紹交響樂團的樂器，希望從音樂科學、心理學和聲學知識出發，為古典樂迷說樂解惑。

NSO國家交響樂團專案經理王嫈綠表示，愛樂實驗室希望透過不同角度介紹古典音樂世界裡有趣的事，進而認識古典音樂，「像之前推出甚麼座位比較好，答案沒有絕對，其實還是看愛樂者自己本身的喜好跟習慣，也要看音樂表演的形式，我們希望拋磚引玉，讓樂迷或準樂迷對古典樂產生好奇，進而探索。」

「愛樂實驗室」由科技部與文化部指導，國家交響樂團（NSO）企畫執行，2017年啟動，為期3年，透過「愛樂實驗室」官網建置，NSO國家交響樂團以平易幽默的方式，將古典樂的「事實」及古典樂的原理做影音分享。

王嫈綠表示，第一階段的「愛樂實驗室」官網分成三大主題：「樂器室」、「實驗室」及「遊戲室」，共有30則影音與遊戲。「樂器室」以團員示範介紹樂器為主，希望探索樂器在交響樂團中的角；「實驗室」先以「聲音與空間」、「樂器與角色」兩大主軸為發想，為樂迷思考「音樂會到底要坐在哪裡好？」以及選座位時觀眾席上看到樂團的視角會是如何，希望讓愛樂者在購票時有更多的思考可能。

王嫈綠表示，今年將新增樂器介紹，也將一探指揮這個角色；「實驗室」則前進台灣最新落成的衛武營，帶樂迷去瞧瞧台灣唯一的葡萄園式音樂廳；「遊戲室」裡，大家則有機會變身現代音樂作曲家。王嫈綠表示，明年第三階段則將再度舉行實驗性質的音樂會，讓演出者、行政團隊與觀眾突破非黑即白的界線，共同探索音樂會現場更多可能性。

「愛樂實驗室」官網：https://www.themusicmaps.com，臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/musicMapsTW/

(中國時報)

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