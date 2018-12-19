小丑醫生愛出糗 讓病人笑哈哈

2018年12月19日 04:10 中國時報 季志翔 ／台北報導 ／台北報導

小丑醫生蔡孟純（右）與朱怡文（左）隔著病床，有模有樣的拿出望遠鏡觀察，試圖用最輕鬆自然的方式打動小朋友的心。（季志翔攝）

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夏末秋初的早晨，中部某教學醫院附設兒童醫院，破曉的陽光穿過重症病房的百葉窗，在病床旁監測儀器規律的嗶嗶聲中，剛到班的護理師熟練地準備當天要用到的醫療器材與藥品。

護理站旁邊的小型會議室裡面，兩名衣著打扮誇張的年輕女性，史瑞克（吳思瑞）與丁丁（顏良珮），正和社工與護理師核對病房內癌症病童的相關資料、生活習慣與嗜好，她倆是「紅鼻子關懷小丑協會」所培訓出來的小丑醫生，每個星期會固定到醫院去為生病的兒童表演，她們的共同特徵就是臉上掛了一個紅色的圓形假鼻子。

在短暫的熱身之後，史瑞克手上的拇指琴開始演奏「小星星」這首再熟悉不過的童謠，優美的旋律直接穿過病房的布幔，空氣中一片死寂的沉悶瞬間溶解。

「小丑醫生！」宏亮的叫喚聲把剛剛進入病房的2位奇裝異服女子嚇了一跳，原來，一位「資深」病童和他們玩出了心得，今天特別埋伏在病床角落，出其不意的舉動，讓其他病童既好奇又充滿了期待；不過小丑醫生這天的重點對象，是另一個住進來沒幾天，情緒相當不穩定的少女。

史瑞克帶著丁丁躡手躡腳的掀開布簾靠近，試探性地請少女幫忙抓住她假裝發抖的雙手，沒多久拇指琴聲再度響起，女孩疑惑的眼神也馬上笑逐顏開，伴隨資深病童的干擾呼喚與生命監測儀不間斷的規律嗶嗶聲裡，3人合力完成演出。

劇場工作者吳思瑞說，小丑醫生是一個創新的表演方式，除了自我滿足之外，還可以服務別人，「我們的功用其實是陪伴，讓病人有管道可以抒發」。藝名叫阿弟仔的朱怡文也說，「小丑沒有過去也沒有未來他只有現在，他跟觀眾在一起分享他所有一切的感受，身為小丑你要接受本來的自己，誠實跟觀眾在一起表現出來」。

另一名小丑醫生蔡孟純覺得，「觀眾就是喜歡看你出糗、你失敗！你突然打個噴嚏、你裙子突然掉下來！對於觀眾來講最迷人的地方，會想要去看這個小丑到底要怎樣解決他現在的困境！」

未來，紅鼻子關懷小丑協會將繼續尋求更多的資源及醫院的合作，將小丑醫生的演出擴及到更多需要的族群，喚起大眾對友善醫療的關注及重視，提昇台灣的醫療環境，讓每個冰冷的醫療空間都充滿溫暖與歡笑。

(中國時報)