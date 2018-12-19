全台首創專為小病人設計

2018年12月19日 04:10 中國時報 季志翔 ／台北報導 ／台北報導

「小丑醫生」（Clown Doctors）的概念，是由紐約「大蘋果馬戲團」（Big Apple Circus）創辦人之一Michael Christensen首度提出。他於1986年所建立的「大蘋果小丑醫生團隊」（Big Apple Circus Clown Care Unit）是全球首度將專業小丑表演帶入兒童醫療體系的團隊。目前在歐洲，澳紐、南非或南美洲，都存在類似的小丑醫生組織，而「紅鼻子關懷小丑協會」是台灣第一個小丑醫生組織。

在台灣，每年有數萬兒童因病住院，其中約有1500位無法康復，小丑醫生的宗旨，就是將專業、量身打造的表演，為生病的兒童帶來歡笑，幫助他們暫時忘卻疾病的苦痛，同時也紓解家屬和醫護人員的緊繃心情，為醫院冰冷又嚴肅的空間，帶來希望與溫度。

2015年，台灣的沙丁龐客劇團與法國微笑醫生協會合作，引進完整的小丑醫生培訓系統。在團長馬照琪的推動下，2016年成立台灣第一個小丑醫生組織─「紅鼻子關懷小丑協會」，致力培訓專業小丑演員進入醫院，為病童表演服務。

對馬照琪而言，小丑的勇敢，就是他敢於呈現美中不足的地方，展現內心的脆弱，讓人發笑；而真正好的小丑表演，除了要有很厲害的專業技能，更重要的，是能夠和小朋友產生心靈連結，讓小朋友知道這是專為他設計的。

(中國時報)