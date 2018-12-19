楊謹華秀婚戒晉升陳太

楊謹華（右）和Ben在臉書大方秀寶格麗婚戒，據悉求婚戒（小圖）是寶格麗1.5克拉鑽戒，要價約200萬元。

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中國時報
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12月12日剛過41歲生日的楊謹華，和交往2年多的美籍石油設備供應商男友Ben爆喜訊！她2周前出席新戲《鏡子森林》開鏡時，已預告會先登記結婚，18日下午她與Ben便在「媒人」黃嘉千、楊媽媽等親友陪同下，前往內湖戶政事務所登記結婚；她也在臉書親自證實：「大家好！我是陳太太，不再是楊小姐。」

楊謹華在恩愛合照中大方秀出手中的婚戒，小兩口配戴寶格麗Bridal Spiga系列對戒，搭配Bridal Eternity Bands系列玫瑰金細鑽線戒，以現代流行堆疊的方式配戴，至於求婚戒則是寶格麗Bridal Corona系列鑽戒，鑲嵌1.5克拉的鑽石，要價約200萬元。

Ben是月初為楊謹華慶生時，在友人見證下向她求婚成功。選擇18日登記，則是因為她和老公都喜歡「18」這數字，她突然靈感來了，想要給大家驚喜，整個晉升「陳太太」過程只花了約30分鐘便完成。

婚後和楊媽同住

她說目前還未決定是否要辦婚宴，婚紗也是可拍可不拍，應會一切從簡；婚後Ben將與楊謹華和丈母娘同住。據悉，最急著催婚的人就是楊媽媽，她一直都非常喜歡準女婿Ben，陪同登記的過程笑得合不攏嘴。喜歡小孩的楊謹華曾說希望結婚1年後生小孩，「規畫是這樣，但一切還是要看天意。」是否已經懷孕？她說：「當然沒有！」

(中國時報)

何潤東沈建宏 耶誕放送愛

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