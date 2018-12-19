何潤東沈建宏 耶誕放送愛

達騰娛樂藝人張又瑋（左起）、沈建宏、何潤東、陳紫晧當起耶誕老人為孩童募集耶誕禮物。

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中國時報
報導
達騰群星為伯特利兒童照護中心的孩童募集耶誕禮物。

耶誕節即將到來，今年達騰娛樂與鼎愛基金會合作，為伯特利兒童照護中心的孩童完成耶誕願望。達騰娛樂以師兄何潤東為首，攜手師弟沈建宏、張又瑋、陳紫晧當起耶誕老人，邀民眾一起給照護中心孩童一個暖心平安夜。4人雖皆因工作無法親送百餘份募集而來的耶誕禮物，但仍透過影片宣揚慈善理念，讓愛傳播更遠。

喜愛孩子的何潤東，認為每個孩童的成長都需要足夠的呵護與陪伴，活動前他翻閱了照護中心孩童願望清單，其中有個孩子的心願是「想要完成妹妹的願望」，讓他看了極為動容，「每個孩子都期待耶誕節那天看見耶誕老人給自己的禮物。但在小小年紀的他身上，我看到分享、看到施比受更有福，這反而加倍的感人。」

張又瑋探望獨老

已在北京拍戲半年的沈建宏愛心也不落人後，「我其實定期都會去關愛之家看看孩子，買一些他們需要的奶粉和尿布。」他回想自己過去耶誕節大多是和朋友一起度過，這次號召民眾一同完成照護中心的孩子的願望，覺得更有意義。

新人張又瑋、陳紫晧過去都有自主行善的習慣，張又瑋曾和好友一起探望獨居老人，不只陪伴，也幫忙打掃整理居住環境，給他們家的感覺。陳紫晧則曾去流浪動物之家，「去了後會發現，有很多狗狗其實打理後都很漂亮，牠們也很親人，我想這是牠們渴望新家的表現。」

(中國時報)

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