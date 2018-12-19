陳奕迅：不因流言放棄創作

2018年12月19日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

陳奕迅日前推出粵語新專輯《L.O.V.E.》，並特地為專輯製作《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》音樂紀錄片，18日來台北宣傳，他作曲的新歌〈可一可再〉被質疑抄襲韓國歌手尹鍾信的歌曲，對此他無奈說自己真的沒抄襲，也不想再多說，「應該是那人（指爆料者）不喜歡我就批評我的歌，反正我知道我沒聽過，怎麼抄襲？」但不忘稱讚該曲很好聽。

陳奕迅表示不會因此放棄創作，更拿自己16年前的「爆蛋」意外自虧，「我連某個器官都在台上破壞掉了，難道就不敢上台唱歌？電台也不上、台灣也不來，得恐台症嗎？我的人生座右銘就是不會那麼容易放棄。」

斥港媒拍女兒交友

紀錄片忠實呈現陳奕迅與DUO團隊在「DUO」世界巡迴演出期間的幕後花絮及灌錄《L.O.V.E.》專輯的製作過程，並在多個城市舉辦分享會播放，他鼓勵大家出門看電影，自曝很愛在平常日去電影院，某次還在飛機上看電影看到大哭。昨現場也播放專輯中的國語歌〈海裡睡人〉MV，此曲是已逝歌手盧凱彤的創作。

陳奕迅近年忙巡演、做專輯，幾乎沒有休息空檔，他透露明年想好好放假，預計後年才要展開新巡演。他14歲女兒陳康堤上個月被港媒拍到和男友約會照，對此他僅表示給女兒空間，不想說太多，「但我很想知道為何雜誌要干涉她跟朋友的交往，她不是（公眾人物），誰那麼閒呢？」

(中國時報)