江蕙挺周董 忘情開金嗓

2018年12月19日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

已封麥的江蕙難得拿起麥克風跟著哼唱〈稻香〉。

周杰倫（周董）17日在澳門舉辦「地表最強2」巡迴演唱會，江蕙（二姐）突然現身，他得知二姐人在現場，笑說有天后中的天后坐在下面，所以要更認真唱；二姐現場點歌〈稻香〉，早已封麥的她還拿起麥克風，忘情開金口跟著唱副歌。

江蕙事後說因為她太喜歡這首歌，現場氣氛也好，忍不住跟大家一起唱，粉絲期盼她復出，但對於重返舞台，她表示：「我現在很愜意，看別人的演唱會就好。」

虧二姐去賭場玩

周董與二姐私下常有訊息互動，去年周董在小巨蛋開唱時，二姐就到場欣賞。周董前晚介紹二姐：「你是天后中的天后，大家看到你都要鞠躬。」讓二姐笑罵：「你亂講！」他還虧二姐：「你應該是特別來看我的演唱會吧？有去賭場玩嗎？」再度讓二姐好氣又好笑的回：「你在說什麼啦！」

二姐也談到，當年她的金曲〈落雨聲〉是周董與方文山所寫，也是他們賣出的第1首歌曲，她打趣說：「這首歌還沒唱紅的時候，我覺得我是他的貴人，但這首歌紅了之後讓我賺了很多錢，所以變成杰倫是我的貴人。」周董則回：「這怎麼好意思，那我再多寫幾首給你唱好了。」

周董「地表最強」系列巡演歷時2年半，足足走了115場，家庭第一的他，今年跨年未安排工作，依然陪家人度過；明年農曆春節則將到美國拉斯維加斯開工繼續跑演唱會。

(中國時報)