羅時豐高超牌藝全靠演技

李沛旭（前排下）死命撐著背上心情超嗨的Ella（上），張軒睿（後排左起）、王彩樺、羅時豐和曾菀婷在後方加油打氣。（粘耿豪攝）

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中國時報
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羅時豐(左)在現場妙語如珠、逗笑眾人。（粘耿豪攝）

賀歲片《大三元》18日舉行定檔記者會，陳嘉樺（Ella）、張軒睿、嚴正嵐、李沛旭、羅時豐和澎恰恰等20多人齊聚一堂，全場大玩遊戲、歡樂唱跳。Ella表示，殺青酒當天也熱鬧得像尾牙，羅時豐還帥氣帶頭捐出3萬元給工作人員抽獎，Ella跟著捐5萬，其他人陸續掏腰包，她開玩笑說：「現場有5、60萬現金在流動喔！」

羅時豐在片中歌曲〈麻麻雀雀〉挑戰當Rapper，笑言年紀大有初老症狀，「以前一首歌只要4、5遍就會，現在4、50遍也才記得。」此次短短6句歌詞也花不少時間練習，「每天晚上睡前背詞，背了4、5天才記得。」他還搞笑自嘲：「人家念起來是饒舌，我們念就像數來寶。」

現實中牌技不佳

不過兒子們都喜歡Rap，經常要羅時豐跟著一起唱，他自曝會在家和小孩練唱蛋堡的歌。目前正在籌備下張專輯，已經錄完2首歌曲，預計明年發行，是否會放入Rap元素？他笑說若真有機會，還會找專業饒舌歌手搭配，「不要讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。」

首次參演賀歲片，羅時豐承諾包場讓親友觀影同樂，他在片中和王彩樺飾演在夜市擺攤賣麻將的夫妻，更是麻將桌上的「民間高手」，他現實中卻牌技不佳，雖曾因運氣好、不按牌理出牌，一開始贏很多，但最後總會被朋友們看破，此次只能「發揮演技」演出牌藝高超的模樣。該片明年2月1日上映。

(中國時報)

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