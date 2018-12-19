《樂獄》3度延檔 無緣賀歲

JR（前左）的電影同名單曲已發，正片何時上映還未知。

友善列印
中國時報
報導

由孫啟明執導、紀言愷（JR）、林哲熹主演的電影《樂獄》，傳3度延檔，電影去年10月舉辦殺青記者會，最早定檔在今年3月青年節檔期上映，後延至9月暑假尾端，再延到過年檔期明年1月19日，昨（18日）確定再延檔，正式脫離賀歲片行列。

電影檔期一延再延，JR透過經紀人表示：「平常心，也不是第一次了。」因為自己連初剪版本都還沒看過，難免期待落空，現在就只能從同名電影單曲的MV一窺究竟；而林哲熹聽到《樂獄》再延檔，僅驚訝回：「啊！」1字。

延檔原因莫衷一是

據悉延檔是因為原本要後製加配樂，但該片的音樂製作人之一，事前已接下另一個工作，無法配合檔期，為遷就他只好再往後延。另有一說，電影將搶攻大陸市場，因劇情提及犯人、監獄，大陸報審批未過，需要花時間協調，為求兩岸同步上映，只得忍痛放棄年節檔期。

在電影圈延檔一事不算新鮮，甚至多的是全片製作完成還無法上映，中間原因各有不同，今年《有五個姊姊的我就注定要單身了啊！》從主角蔡凡熙入伍延檔到他退伍，他還因此得以趕上電影宣傳；《閨蜜2》則是延了半年；最經典的是黃曉明、王力宏、章子怡、張震主演的《無問西東》，整整等了6年才登上大陸院線，今年中才透過兩岸影展在台上映，6年間4位主演都已結婚生子。

(中國時報)

李沛旭操肌瘦回韓國歐爸 朱俐靜受騙唱尾牙驚喜慶生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。