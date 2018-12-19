《樂獄》3度延檔 無緣賀歲

2018年12月19日 04:11 中國時報 李承陽 報導

由孫啟明執導、紀言愷（JR）、林哲熹主演的電影《樂獄》，傳3度延檔，電影去年10月舉辦殺青記者會，最早定檔在今年3月青年節檔期上映，後延至9月暑假尾端，再延到過年檔期明年1月19日，昨（18日）確定再延檔，正式脫離賀歲片行列。

電影檔期一延再延，JR透過經紀人表示：「平常心，也不是第一次了。」因為自己連初剪版本都還沒看過，難免期待落空，現在就只能從同名電影單曲的MV一窺究竟；而林哲熹聽到《樂獄》再延檔，僅驚訝回：「啊！」1字。

延檔原因莫衷一是

據悉延檔是因為原本要後製加配樂，但該片的音樂製作人之一，事前已接下另一個工作，無法配合檔期，為遷就他只好再往後延。另有一說，電影將搶攻大陸市場，因劇情提及犯人、監獄，大陸報審批未過，需要花時間協調，為求兩岸同步上映，只得忍痛放棄年節檔期。

在電影圈延檔一事不算新鮮，甚至多的是全片製作完成還無法上映，中間原因各有不同，今年《有五個姊姊的我就注定要單身了啊！》從主角蔡凡熙入伍延檔到他退伍，他還因此得以趕上電影宣傳；《閨蜜2》則是延了半年；最經典的是黃曉明、王力宏、章子怡、張震主演的《無問西東》，整整等了6年才登上大陸院線，今年中才透過兩岸影展在台上映，6年間4位主演都已結婚生子。

(中國時報)