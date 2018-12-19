蔡淑臻粉紅泡泡甩悲情

2018年12月19日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

蕭邦Happy Diamonds項鍊，綴以滑動鑽石星星、月亮與太陽，11萬5000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Hearts Twist手鐲，綴以滑動鑽石和鑲嵌心型鑲鑽，31萬2000元。（Chopard提供）

蔡淑臻在公視大戲《靈佔》挑戰悲情暗黑的母親角色，受到好評，進棚拍攝蕭邦的經典Happy Diamonds珠寶專題，重返時尚。（JOJ PHOTO攝、服裝提供／Giorgio Armani．髮妝／Sasaya Chen）

蕭邦Happy Snowflakes手鐲，綴以滑動鑽石與雪花，15萬3000元。（Chopard提供）

1.蕭邦Happy Snowflakes鑽表，綴以3顆滑動鑽石與雪花，61萬7000元。（Chopard提供）

2.蕭邦Happy Star鑽表，綴以滑動鑽石星星、月亮與太陽，22萬8000元。（Chopard提供）

蔡淑臻從伊林名模轉型為演員，亮麗的外型和高身兆的身材是資產，也是負擔；為了力圖轉型，3年前在《鑑識英雄》挑戰高難度的武打動作，一舉入圍金鐘獎影后，今年更在公視新戲《靈佔》不惜扮醜，展現她在演藝事業的企圖心。

「演戲十幾年了，雖小有成就，但我不覺得很順利！」蔡淑臻說，《鑑識英雄》讓她成功轉型站在演藝生涯的高峰，但也付出慘痛的代價；在一場追逐歹徒的戲中，她因受傷引發骨盆摔傷的舊疾和運動傷害，一連串的連鎖效應造成足底筋膜萎縮，讓她暫時無法走路，這幾年別說拍戲，就連站著出席活動也是折磨，幾乎神隱。

飆戲扮醜 不怕臉圓

像被開個玩笑，蔡淑臻入圍影后後戲約不斷，卻只能含淚推掉戲約在家養傷，接受幾近酷刑的「乾針」和醫藥瑜伽治療。蔡淑臻指著腿笑說：「這雙腿布滿針孔和瘀青，現在只能穿長褲和長裙遮醜，不能見人了。」

今年，公視的《靈佔》找上門，戲中毀容瘸腿的母親角色讓蔡淑臻戲癮大發，毫不考慮就接下，整個人豁出去大飆演技；倒是經紀人十分不忍，看到劇照時忍不住嘀咕「怎麼把淑臻的臉拍得這麼圓」，讓蔡淑臻忍不住大笑：「我都不怕毀容了，還擔心臉圓？」

這回蔡淑臻受邀進棚拍攝蕭邦 （Chopard）珠寶專題，佩戴經典的Happy Diamonds系列手鍊、項鍊和耳環，滿溢的愛心散發可愛的粉紅泡泡，讓蔡淑臻從戲中悲情暗黑的角色走出來，還俏皮地在鏡頭前嘟嘴耍萌，感受久違的時尚氛圍。

(中國時報)