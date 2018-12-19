影音串流年度電影《與神同行》奪冠

2018年12月19日 04:11 中國時報 陳大任 報導

2.《氣象戰》為myVideo付費會員《年度十大電影排行榜第二。（台灣大提供）

3.《一級玩家》為myVideo付費會員《年度十大電影排行榜第三。（台灣大提供）

4.friDay影音十大排行榜戲劇類第一名是《我身後的陶斯》。（遠傳提供）

5.friDay影音十大排行榜戲劇類第二名是《無法律師》。（遠傳提供）

6.friDay影音十大排行榜戲劇類第三是《黑騎士》。（遠傳提供）

台灣大、遠傳公布旗下影音串流平台年度收視排行，《與神同行》挾續集電影上映熱潮，穩坐台灣大myVideo、遠傳friDay影音電影類別之冠，而今年入圍3項金馬獎的《角頭2：王者再起》也代表國片首度躋身myVideo付費電影排行榜前10名；《我身後的陶斯》雖在第四季才上線，但以黑馬之姿奪下遠傳friDay影音戲劇類第一。

晚上瘋電影 午休通勤愛追劇

台灣大旗下OTT影音串流服務平台myVideo昨（18日）公布2018 myVideo年度觀影報告，據myVideo超過9000萬次年度觀影行為大數據分析，動作冒險片大放異彩，全面占領myVideo付費會員「年度十大電影排行榜」所有名次，依序為《與神同行》、《氣象戰》、《一級玩家》、《金牌特務：機密對決》、《角頭2：王者再起》、《死侍2》、《紅雀》、《毀滅大作戰》、《侏羅紀世界：殞落國度》、《正義聯盟》。

台灣大分析發現，「電影」與「戲劇」的觀影行為有明顯差異，前者集中在晚上8至12點；後者則以平日午休、下班後通勤時間及周末深夜為主；至於「動漫」觀眾則多為夜貓子，觀影時間集中在晚上10點到凌晨6點。有趣的是「節日氛圍」大大影響觀眾選片類型、使用的觀影裝置。舉例來說，過年全家大小齊聚，「闔家觀賞」類電影多在晚上10點後以大螢幕或平板觀看的比率，較平日高出2成。情人節則以「浪漫愛情」類為首選，且多半在深夜以手機觀看。

人性議題最有感

遠傳friDay影音觀察，今年觀影Top 10排行榜中可看出民眾對「人性」探討的電影議題最能引發共鳴，韓國電影《與神同行》，華語國片《大佛普拉斯》、《血觀音》分居前3名；戲劇部分排行廝殺超激烈，韓系大叔們依舊不敗，以科幻、穿越、動作最受歡迎，今年第四季推出的《我身後的陶斯》第一名，《無法律師》、《黑騎士》次之；陸劇《三生三世十里桃花》則是唯一進入前10名的非韓系戲劇。

friDay影音十大排行榜戲劇類依序是《我身後的陶斯》、《無法律師》、《黑騎士》、《三生三世十里桃花》、《森林中的小屋》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《想停止的瞬間：About Time》、《馬成的喜悅》、《名不虛傳》、《我的大叔》。

(中國時報)