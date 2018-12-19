2018年12月19日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 、 吳奕萱 報導

HAPPY GO卡友31日前線上成功兌點，可抽iPhone XS、小米空氣淨化器2S等獎。（HAPPY GO提供）

不少會員點數年底到期，本周起到年底前是百貨、超商、超市等各大通路兌點、轉點、捐點的最高峰，今年換點有的可兌換禮券，有的推出抽獎活動，還有公益捐點也能發揮愛心，搶救點數大作戰趕緊開跑。

HAPPY GO 兌換率破8成

跨通路的紅利點數平台HAPPY GO有千萬名卡友，今年點數兌換率已破8成，創下歷年新高；卡友31日前線上參加「2018兌最大！驚喜每一刻」，本月成功兌點有機會抽小米空氣淨化器2S、MUJI行動無水香氛機；明年1月15日前參加7-11「ibon紅利點數放大好好換」，以點數繳帳單，月月抽萬元百貨禮券；舉辦11年的「陪你一起走」公益捐點平台與8個公益團體合作，1至11月捐點人數較去年增逾6成，到年底前仍可捐點發揮愛心。

台中廣三SOGO的點數統一到隔年的2月底為止，平常點數即可以200點抵百元，明（20日）起就推出各式點數兌換禮物活動，像100點換耶誕樂高積木、250點換沙棘按摩油等，APP線上扣5點即換刮刮卡，有機會獲得iRobot掃地機器人，另外29日早上10時半，持APP線上扣200點，搶限量千份的送200元商品禮券。

百貨行動會員 加碼回饋

統一時代百貨台北店剛針對年底即將到期的點數，推行動會員APP限定加碼回饋，25日前特別加開3000點起，即可兌換2100元電子抵用券優惠，最高可兌換到9000元的抵用券，而就算點數不多，還有低門檻的200點換百元，更有特別推出10點起的紅利商品供兌換，像200點換OPEN POINTE點數3萬點等優惠；至於京華城Living Card 2017年的點數也將於31日到期，現推出Living Card點數2點，加220元即換喜滿客電影票1張，另外還有20點就換50元商品券。

全聯沒期限 換購餐廚用品

全聯福利點數沒期限，不定期推出會員換購，繼去年受歡迎的日本文青風SOU SOU、日本富士琺瑯鍋Honey Ware等活動後，上月23日起跑的「歐洲質感生活大賞」，扣200點或800點最低加價450元起，可用2.4折起限量換購荷蘭百年「Brabantia家居餐廚時尚用品」、瑞士「Stadler Form設計師精品家電」共11項商品。前3名目前是Brabantia New Icon經典金屬藍12L、Stadler Form Viktor空氣清淨機、Brabantia多功能餐廚置物桶6L黃色。

超商換咖啡 點數快速出清

超商部分，全家年度會員點數將於明年3月底到期，如民生用品衛生紙、鮮食麵包、公益捐款等都是熱門選項，亦可「點數換現金」，3000點能兌換10元購物折價券等。要最快用完就是兌換咖啡與茶飲類，1000點便享有半價優惠，例如美式大杯23元、熱檸檬伯爵茶33元、大肉包14元等，快速實用地用完點數。

7-11 OPEN POINT，每300點可折抵現金1元，較特別的是它可獨家兌換亞洲萬里通、華航、長榮及ANA的航空哩程，有累積需求也不無小補。萊爾富當年度累積的Hi點，皆能兌換至次年年底，也新開放「會員Hi點折抵現金」，以茶葉蛋、咖啡與飲品最廣受喜愛。

(中國時報)