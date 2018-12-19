MITSUBISHI OUTLANDER 19年式 安心全標配

MITSUBISHI OUTLANDER全車系標配7-SRS和e-Assist智能安全系統，全方位守護全家行車安全。（中華三菱提供）

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中國時報
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MITSUBISHI OUTLANDER新增2WD七人座車型，以滿足消費者對靈活空間運用的需求。（中華三菱提供）
MITSUBISHI OUTLANDER運用全新珠光棕搭配雋永黑的雙色內裝，創造令人驚豔的全新車室感受。（中華三菱提供）

中華三菱發表2019年式MITSUBISHI OUTLANDER，訴求安心全標配、守護全方位，為百萬內國產唯一搭載ACC、FCM、LDW、BSW、7-SRS等多項科技配備，使得主被動防護更加全面，售價自94.9萬元起。

中華三菱對國內SUV市場市調分析，發現安全性（36%）、整體內部空間（19%）是家庭客層最重視的需求，2019年式OUTLANDER針對外觀、安全、質感、空間、靜肅性5個面向進行全方位25項升級。例如外觀運用鯊魚鰭天線、大型擾流尾翼做了更為流線的修飾，安全方面將全車系標配7-SRS和e-Assist智能安全系統，並新增FCM行人偵測功能及LDW車道偏移警示系統。

內裝部分，整體座艙內部運用大量鋼琴烤漆面板，加上新增EPB電子式駐煞車附Auto Hold功能，以珠光棕搭配雋永黑的雙色內裝，運用含霧銀邊框的全新髮絲紋環艙飾板，創造精緻與科技感兼具的座艙空間。

OUTLANDER將推出魅力型、尊貴型、尊貴型七人座及旗艦型4WD，售價分別為94.9、98.9、109.9及108.9萬元。其中新增的2WD七人座車型，以更優惠的價格滿足消費者對靈活空間運用的需求。

(中國時報)

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