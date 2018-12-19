第39屆旺旺時報文學獎－聽劍十日 下

2018年12月19日 04:10 中國時報 陳春有

簡易的工坊只能以工寮稱之，入門後看到散落一地的金屬、機械、手套、零件，我進入一間密室，被要求先沐浴更衣，接著安穩坐下來，靜靜聆聽大地與內心的聲音，我受過靜坐的訓練，這點並不難，在寂靜的山裡，我一人默默坐著，專心凝想劍師所教的口訣，把自己當成一把劍。

當月光灑入格子窗，我彷彿聽見月亮移動的腳步聲，伴隨著窗外蟲叫蛙鳴，劍師的聲音傳入我耳內：「鑄劍難，磨劍更難，一劍四剖，上下對稱，磨劍這一關是鑄劍師的南天門，每分鐘3800轉的高速下研磨，每一瞬間都有極大風險，稍有不慎，削指斷掌，飛劍穿楊，危險隱藏於電光火石之剎那，一般人是難以想像的。」

我移開房門，十把未開刃的，不能被稱為劍的長形金屬均勻擺著，接下來我眼耳並用，體會到磨劍那不可言說的驚人技藝。

劍師所研磨的寶劍，劍身長69.5-78公分，就算是世界最頂級的工業技術，也只能磨到36公分而已，因此，在純人工、高危險的情況下磨劍，每一寸、每一毫釐都是灌注生命所得來，其中最關鍵的是「心」，所以磨劍前必須靜坐，養精蓄銳，以人心就劍心，以靈力入劍魂，如此一來，心、人、劍三者凝聚，才能磨出一把好劍。

磨劍時，必須雙手捧劍身，在高速運轉的磨石下完全憑經驗、手感、聽力，加上內心的穩定，一厘一毫，以極細微的角度琢磨、推進，由於高溫燙手，此一劍磨了數吋，就必須換另一把，如此十劍輪流輾轉，整晚不能有一絲一毫鬆懈，由於眼睛看不見下方磨劍之處，只能藉由磨石與劍面摩擦的震動以及傳出的聲音，判斷何時該放、何時該停，所以不靠蠻力，而是全然的心力，這點就算是旁觀的我，也無法體會其一二。

第一個夜晚過了，劍師從一開始的柔弱無神，像是被琢磨過一番似的，全身散發著奇光，整晚專注磨劍，未見他任何疲倦之態，反而更顯精神，白天利用一點時間睡眠，縱使只有四個鐘頭，卻有平日八小時之功效，讓我驚奇不已。

第二晚，第三、四晚都是一樣的姿勢、程序、聲音，我眼見那十把金屬條，慢慢顯露寶劍鋒芒，猶如猛虎即出洞，蛟龍將現身。

四日的吉時過了，我回到城市，上網找尋有關寶劍的資料，大多是不可信的傳說故事，我甚至到國家圖書館的善本館藏尋找，竟然也找不到任何鑄劍磨劍的紀錄，可見確如劍師所說，這鑄劍技藝早已失傳多年，縱然有，也只存在於極少數的師徒密傳。

最後一天，我回到劍師的城市住處，決定要親手觸摸那些在櫃內的寶劍，我一進屋內，裡面竟已有數人聚集在茶桌前，飲茶聊天，所有櫃門皆已打開，內部聚光燈明亮的照在劍身，散發出如神明駕著龍車，乘著雷氣，在朝日出升之時，飛越玄光天空的氣勢。

我很自然地拿起最接近我的一把，其劍身紋路對稱如盪漾水波，宛若龍行於水上，刃身筆直三條線，等距、均勻，從側面端看，上下厚薄完全一致，很難想像這是人工所磨製，我順手一揮，美麗的劍光劃出一道長虹，發出隱隱的嗚鳴聲。

「你有眼光，選到這把竹節七星寶劍，這把劍的磨製技術是最難的。」

我還是不敢嘗試削鐵如泥、呵髮即斷這種測試神器的傳說方法，我只是以世俗的角度思考，這樣的寶器終究也只能被擺供起來，當成避邪斷障的風水產物，難道劍師一輩子的努力，最終也只是如此？

「我一生奉獻給寶劍鑄磨技術，唯一願望，只求此傳統文化得以萬世流芳，並在國際上發揚光大。」

十日聽劍，劍師這句結語，擲地有聲，如虎嘯龍吟，我聽見，也終於聽道了。（完）

(中國時報)