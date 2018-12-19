第39屆旺旺時報文學獎－紙皮龜宅 4

2018年12月19日 04:10 中國時報 程皎暘

匯發集團看過樣片後很滿意，又與我司電子營銷部進行下一步合作。三個月後，當《陸龜俠》網劇開播時，我司策畫的「紙皮龜宅傳奇」專頁也在Facebook等社交媒體同步建立。此專頁用來發布與《陸龜俠》有關的傳說故事──大多由同事杜撰，無科學依據，只有一則，由我訪問折紙藝術家馬建先生後，又結合香港靈異史料整理而成，米婭覺得頗具說服力，決定放在「紙皮龜宅」計畫推出前發布：

上世紀60年代初期，一英國魔術師來港遊玩，途經九龍城寨時，遇到臥在街邊折紙賣藝的獨臂老人。魔術師驚嘆於獨臂老人的折紙技巧──那些慘白無奇的紙片，在靈動的手指下，瞬間被賦予生命，成了一個個仿佛能跑會動的鸚鵡、馬、大象、長頸鹿……魔術師蹲下與老人交流，才知其是流浪者。出於同情，魔術師給了折紙老人一個「以紙變宅」的祕訣。

那天，老人用石塊割裂大腿，再抹血於一塊由紙箱壓扁的紙皮上──每天重複這動作，數日後，這塊紙皮已被血跡覆滿。隨後，老人將血紙皮扛在背上，四肢趴地，頭緊貼在地面，背部用力拱起。

老人很快感到頭昏腦脹、腰背酸痛，但按照魔術師的指令，他不可變換姿勢。大約五小時後，老人背脊如火燒般熾痛。他捱著痛苦，又兩小時過去，疼痛感如風消逝。他連忙反手去摸，果真觸到羅鍋般的駝背，彷彿從天而降，聳在脊梁上。從那以後，老人只需抓撓背部、再大力撕扯，就可以瞬間變龜；而他的肉體則自動縮小、跌入龜殼中的複式樓，同時，駝背也隨之消失，殘疾的胳膊長回來，精神充沛得像個年輕人。

這龜宅雖渾然天成，但它建基於老人血肉與紙皮摩擦而產生的能量，若想維持龜宅魔力，老人必須轉行，以回收紙皮維生，每日辛苦勞作，釋放體能供養背中之宅。一旦老人停止回收紙皮，龜宅就會在三日內消失，但駝背會遺留下來，成為老人餘生的累贅。

此文一出，人們的好奇心再次被引爆。

「我也想擁有這個魔法啊，那我拾紙皮就能住豪宅了」、「我經常在路邊看到駝背老人，一直覺得他們很厲害，駝成那樣還能走路、扛起重物」、「好想去龜宅看看啊」，網友紛紛在帖子下回應。

那天以後，與「紙皮龜宅」有關的租賃服務正式上線。

「想要和陸龜俠做室友？坐享夢幻複式樓，每月只需一萬起」！

諸如此類的廣告像牛皮貼一樣出現在各類網站。我也好奇，點開來看，這才明白米婭所說的合作。原來，匯發集團簽下了一批身藏豪宅的駝背老人及其龜宅，讓他們提供「陸龜俠主題」租賃服務。老人除了做房東外，也需與住客共同生活，扮演「陸龜俠」的角色，為他們煮飯、洗衣、打掃屋子。

如此說來，獨居老人不再孤獨，繁忙的年輕人也能以正常租金享受豪宅空間，還能體驗被「陸龜俠」服務的感覺。加上紙皮成本低廉，老人的身價估計也不高，匯發集團應能從中賺得不少差價。

那些租賃帖子裡已有了用戶好評。我點了其中一條來看：

「我本來在九龍灣租300呎兩居室，一家三口，還算OK，但房租年年加，從最初的9800，飆升到17000！老婆又懷孕，想換大一點的單位──感謝匯發地產中介為我提供性價比超高的複式樓！房租不到兩萬，但面積就大到讓你開個幼稚園班都沒問題啦！雖然還需要與陌生老人合住，但可分住樓上樓下，房間也有四五間，孩子也很喜歡看『陸龜俠』，一家都開心啦！」

看著這個好評，我也彷彿被光芒照耀，覺得自己的策畫促進了三贏的合作，愈發得意，也愈發坦然地投入忙碌，逐漸不再關注與紙皮龜宅有關的事了。

艾琳偶爾會與我聯系，但我們聊得不多。有一次，她說自己可能寫不了東西了，因為生了眼疾。我關心了她幾句，她又問我，能否借她一萬？她一定還。我想了又想，雖說自己事業正值上升期，但一萬也不是小數，給了她，也不知是否真的能收回，作為她的學生，我也不好時不時催債，最終我婉拒了。她沒回覆我，我也沒敢再找她。

就這樣又過了幾個月，主管再次派給我一個緊急任務，說是大名鼎鼎的金氏集團可能會和我司合作，拍攝一些危機公關用的短片──但目前還沒有詳情。（待續）

(中國時報)