新聞透視－太陽花 謀殺言論自由 台大校園 不准寫字

2018年12月20日 01:44 中國時報 朱真楷

「敦品勵學、愛國愛人」是台大校訓。如今，前閣揆江宜樺在台大演講，卻遭太陽花突襲，喪失說話權，連在黑板寫「保持理性」的自由都被剝奪；這種反暴力、用暴力，高舉民主反民主的行徑，再次證明太陽花是民主之恥；這群害國恨人、書讀到背上的學生，不僅對不起台大校訓，更寫下台灣教育史最難堪的一頁。

台大校史上黑暗的一天

江宜樺前晚以「政治可以改變世界嗎？」為題，要與學生交流生涯規畫與太陽花的看法。結果，4年前包圍立院、攻占政院的太陽花，再度以相同方式占領台大，用暴力終止演講，就如同當年以暴力中斷服貿。

此刻，朝野政黨是該嚴肅面對太陽花的反動價值已對民主造成哪些副作用；以及台灣還能否繼續放任這群戴著民主面具的綠衛兵引導政治決策，禍國殃民。

戴著民主面具的綠衛兵

首先，太陽花的崛起，起源於對程序正義的追求。然而，前晚江宜樺不是自己跑回台大，而是先由政治系學會依規定向校方申請、借用場地，再發出邀請。結果，在這種依程序建構出的空間與時間，太陽花卻擅自闖入強行鬧場，當初高舉的程序正義在哪？難道你們的程序正義是以破壞他人程序為標準？

再者，太陽花的壯大，源自於對民主的追求。然而，前晚太陽花一進會場就高喊「院長下令警察打人」，問題是當年公權力出手，是為了排除違法占領公署者，如果以為「革命無罪、造反有理」，這和對岸的紅衛兵有何不同？法治是民主的基石，不該視為無物。

更甚者，太陽花的壯大，源自於對自由的追求。問題是，前晚太陽花是一邊譴責江宜樺、一邊限制對方行動，不僅是侵犯學術自由，更是侵害人身及言論自由。這種表面追求自由，實際上卻以非自由的姿態來實踐，太陽花似乎不曉得，自己正在做的事就是你們最不齒的那種事。

打著正義旗號無視法治

換言之，太陽花的存在，是對正義、對民主、對自由的諷刺，偏激扭曲的價值已嚴重擾亂體制的正常運行。曾動員全黨奧援，並讚美太陽花是推動社會改革力量的蔡英文，難道不該出面譴責？曾在立院議場組人牆保護太陽花的民進黨人，難道還要昧著道德勇氣縱容太陽花失控？

當然，太陽花的立場或許符合民進黨的政治正確，但放任民粹者，終被民粹反噬。當綠衛兵從太陽花蔓延整個社會，哪天如果我們看見蔬果慘收的農民占領農委會、不滿年金被砍的軍人占領國防部，甚至是討厭蔡英文的人占領總統府，就別感到意外，因為，民進黨就是自作自受。

(中國時報)