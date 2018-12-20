柯P周波相見歡 都說兩岸一家親

台北上海雙城論壇歡迎晚宴19日在圓山飯店舉行，台北市長柯文哲（右）與上海市副市長周波（左）及在場賓客一起舉杯敬酒，預祝雙城論壇順利圓滿成功。（劉宗龍攝）飲酒過量 有礙健康

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中國時報
／台北報導

台北上海雙城論壇歡迎晚宴19日晚間在圓山大飯店舉行，「兩岸一家親」成了「關鍵密碼」。台北市長柯文哲致詞時重提「五個互相」，並表示雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，兩岸關係就可和平穩定。上海市常務副市長周波也表示，上海與台北拓展交流合作，一定會有更多成果，讓兩市人民在「兩岸一家親」氛圍中，共同分享「珍貴的親情和友情」。

兩岸破冰關鍵密碼

值得一提的是，這是柯文哲今年5月初為「兩岸一家親」一詞道歉後，時隔半年多，柯文哲在正式致詞場合公開提及「兩岸一家親」。

上海常務副市長周波昨上午率團抵台，晚間赴圓山大飯店參加北市府舉辦的歡迎晚宴。柯文哲致詞時表示，此次參與人數超越歷屆，盛況空前，代表大家對雙城論壇的重視，也因雙方有「互信基礎」，才能在這麼短時間內舉行。

柯文哲說，「過去4年，兩岸雖然政治形勢不斷變化，但是雙城論壇還是持續舉辦，關鍵就在互相諒解，體諒彼此面對的困難」；在善意持續交流，在交流中累積信任，「雙城論壇才能在一次又一次挑戰下，走到今天」。

柯文哲指出，盼未來雙方在既有政治基礎上，維繫得來不易的交流成果，持續發揮智慧和創意，讓雙城論壇長長久久，成為兩岸關係和平發展的典範，未來仍將常態性辦理，為兩岸和平發展作出貢獻。

柯文哲強調，只要秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，以及兩岸一家親精神，兩岸關係就會和平穩定，也可達到互惠互利局面。

多點經濟少點爭議

柯文哲還說，兩岸人民同文同種，擁有共同歷史文化，「兩岸關係好，符合兩岸人民的福祉，也有利於台灣的經濟發展」，認為只要有更多善意交流，很多問題可以解決，或者避免。

他說，兩岸交流已超過30年，兩岸間的經貿文化交流已密不可分，「台北與上海各有千秋，台北的多元與包容、上海的繁榮與創新，希望雙方交流可達到共好共融目標」。

共享珍貴親情友情

周波則表示，相信隨著兩市的進一步交流合作，一定會有更多的成果展現，「兩市的人民也在這種『兩岸一家親』的氛圍當中，共同分享這珍貴的親情和友情」。

周波說，上海台北城市論壇是兩個城市間，重要的機制化交流平台，已經成功走過九個年頭，這當中「取到不少真經」；成果來之不易，需要「倍加珍惜，不斷鞏固提升」。

(中國時報)

周波讚雙城論壇 兩岸交流典範

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