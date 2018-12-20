周波讚雙城論壇 兩岸交流典範

2018年12月20日 01:44 中國時報 張潼 ／台北報導 林勁傑、／台北報導

雙城論壇20日行程

第九屆台北－上海雙城論壇登場，滬方由上海市常務副市長周波昨日上午11點20分率團抵台。周波在機場受訪時表示，雙城論壇是兩岸交流合作最重要的機制化平台，也是兩岸城市交流合作典範，這次論壇定能「認識新朋友，學到新知識，共享發展成果」。台北市長柯文哲受訪直言，台灣目前氛圍就是拚經濟，「多點經濟、少點爭議，大家一起賺錢就沒爭議」。

18年前訪台 難忘夜市美食

上海代表團昨中午前即抵達台北松山機場，周波一下機就談到雖然18年前到過台灣，但當時經由香港轉機花了很多時間，這次只花了一個半小時，這就是雙城論壇發展到今天產下的成果，這次一定會有很多收穫。

周波指出，這次他率團參加雙城論壇，是很難得的機會，因為雙城論壇是兩岸交流合作最重要的機制化平台，也是兩岸城市交流合作的典範。而上海正按照2035規畫，打造國際經濟、金融、航運、貿易和科創中心。這次一定會有很多收穫，能夠認識更多新朋友，學到更多新知識，共享發展的成果。

周波還稱，雖然18年前時間很久了，但當初參訪台灣，對台灣民眾熱情及美麗風景印象深刻，尤其是阿里山的傳奇、日月潭的秀美、士林夜市的美食及精緻化管理，至今歷歷在目。

柯兩岸論述 維持相同基調

此外，談及上海方面是否希望他在兩岸關係論述上進一步表態？柯文哲昨出席「消費者保護創新服務宣傳記者會」，會後接受訪問時則稱，今年剛好台灣各縣市政治版圖大變動，所以不要新的東西，還是維持一個基調就好。

柯文哲強調，此次上海有善意回應，派了比以往人數更龐大的代表團，其中，率隊的周波副市長是主管經濟的，台北方面也找來主要企業的老闆參與論壇，雙方有溝通「不要在政治版圖大變動時出怪牌」。而且，既然台灣的氛圍是拚經濟，雙方又都派出管經濟的副市長、企業負責人，「大家一起賺錢就沒爭議，可以smooth！」

(中國時報)