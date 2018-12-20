上海團135人來台 創歷屆紀錄

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中國時報
林勁傑／台北報導

「雙城論壇」昨登場，本次上海代表團約135人來台，創下歷屆人數最多的紀錄；並分為核心團、先遣團、工作團、媒體團、文化團、衛生團、住建委團、環保團以及學者團等。其中文化團陣容最龐大超過25人，而衛生與住建委團也有約20人。凸顯本屆論壇台滬兩市在文化、環境衛生、公共住宅與都更方面的交流合作。

據了解，滬方除「核心團」由常務副市長周波領銜約12位，及由上海市台辦副主任李驍東率領的「先遣團」外，還包括工作團、媒體團、文化團、衛生團、住建委團、環保團以及學者團、嘉定區團、奉賢區團等。

由於本屆雙城論壇以「循環經濟」為重點，因此，上海訪團尤以文化團、衛生及住建委團陣容最龐大。

文化團代表包括上海市文化旅遊局副局長金雷與上海新文化傳媒集團代表等。衛生團則由上海市衛生健康委員會副主任趙丹丹率領，住建委團由上海市住房和城鄉建設管理委員會組團前來。

而周波抵台前，出席論壇的上海市綠化和市容管理局一行人提前來台，在副局長唐家富帶領下拜會台北市環保局；期間上海方對北市垃圾清運模式、資源回收系統等特別感興趣。

另外，學者團則有上海國研院院長嚴安林、上海社科院台灣經濟中心執行主任盛九元等7人。

(中國時報)

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