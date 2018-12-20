主、分論壇今登場 將簽3備忘錄

2018年12月20日 01:44 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

雙城論壇主論壇、分論壇20日正式登場，除以「循環經濟」為主題，由上海、台北代表各自發表演講，也會針對公宅、健康、文化、環保及市民服務進行4場分論壇。根據規畫，雙方也將簽訂3項合作備忘錄，繼過去8屆共簽署30項備忘錄後再新增3項。

根據北市府提供的論壇議程，北市、上海將簽訂3備忘錄，包括青少年運動員培養交流合作、北市大同區與上海市嘉定區交流、台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流等。

事實上，過去8屆雙城論壇中，總計已經簽署30項協議暨合作備忘錄，其中最為人所知的，莫過於上海市參考台北市1999市民熱線，創設「上海12345」市民服務熱線，以及首屆論壇促成的松山機場、虹橋機場直航。

北市府發言人劉奕霆表示，台北上海城市論壇至今舉辦已經第9屆，加上今年簽署的3項合作備忘錄，雙方已簽署多達33項合作備忘錄，已有非常豐厚的交流基礎與合作，市府也非常樂見城市之間的交流與分享。

昨天上海代表團參觀興隆公宅、內湖科學園區台達電等地，今預計除參與主論壇，還會參訪健康公宅以及與公宅共構的日照中心、托嬰中心，並與長輩共餐。

周波受訪時表示，今年也是大陸改革開放40年，上海已經取得了舉世注目的成績，而這裡頭有廣大台商、台灣企業發揮的作用，現在上海台資企業超過1萬家，此次來台灣參觀了台達電子，看到這麼大的企業仍不斷創新，格外受到啟發，此外，內科2.0版本也跟上海張江高科技園區不斷更新有異曲同工之妙，這都是可以互相分享的部分。

(中國時報)