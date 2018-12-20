新聞透視》白綠破局 柯轉與陸方合縱連橫

2018年12月20日 01:44 中國時報 陳君碩 、 藍孝威

選舉前，台北市長柯文哲暫時不提「兩岸一家親」，選完後，兩岸一家親回來了，這當中既有陸方對柯文哲的「期許」，也隱含在白綠合作破局下，與陸方合縱連橫的抉擇。

知情人士透露，柯文哲早在選舉期間，就曾被陸方提醒，兩岸論述說得太少，這也讓他在11月11日的政見發表會前一晚，自己提筆增加一段兩岸論述，這段發言長達6分鐘，也成為柯文哲在雙城論壇兩岸論述上的主軸。

然而選前與選後畢竟考量不同，選前若在政見發表會上談到「兩岸一家親」，恐怕會被對手扣紅帽，且柯文哲也確實經歷過因說了兩岸一家親，民調大跌的切身經驗；不過在成功連任後，少了選票束縛，讓柯願意回到2015年就說過的兩岸一家親，這也是他在致詞時強調的「既有政治基礎」。

陸方對柯文哲「有期許」，柯也很有誠意地豐富化兩岸論述，除了兩岸一家親之外，還加碼說了兩岸同文同種，並稱讚大陸改革開放40周年的經濟成就，呼應大陸近期的「主旋律」。

從兩岸的紅白藍綠等政黨或政治勢力的合縱連橫來看，從台北市長選舉到北市立委補選，在在顯示白綠合作破局，此時柯文哲不甩綠營或獨派壓力，轉而更加友善大陸，對綠展現了姿態，對藍也可構成壓力。

北京聯合大學台研院副院長李振廣也表明，柯文哲提法，「把兩岸關係癥結和問題都講清楚了，很有智慧。兩岸要要解決兩岸關係的問題，就必須要有這樣的智慧。」柯的談話，實際上也代表廣大台灣民眾，特別是中間選民對兩岸關係態度。相信大陸民眾會理解，也會予以讚賞。

柯文哲在致詞兩次提到，要讓雙城論壇成為兩岸交流的「典範」，充分展現柯有意願掌握兩岸話語權的雄心。柯P是否奔向大位，猶未可知，但無疑又再為自身累積更充沛政治能量。

(中國時報)