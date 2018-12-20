選後交流擴大 可望發展多城論壇

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中國時報
呂佳蓉／北京報導

九合一選舉過後，第一個城市交流活動「台北─上海雙城論壇」於20日登場。上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，雙城論壇結束後，未來不排除發展成「多城論壇」，即兩岸的地方交流方面朝著台灣幾個風土相似的縣市先整合，再與大陸的沿海某一個縣市舉行城市交流。

包承柯表示，大陸還在構思要如何與台灣的地方層級進行交流。從選後一段時間來看，台灣已有新科縣市長赴北京與國台辦主任劉結一會面，目前算是選後的過渡期，未來待這些縣市長就任後，各城市的市政規畫不同，有相似需求的城市會再進行整合，之後再與大陸沿海某城市進行交流。

至於選後城市交流跟以往會有何不同，包承柯指出，城市交流會有擴大趨勢，包含台灣學者趙春山提到「多城論壇」；上海市常務副市長周波說北高滬的「三城論壇」是個很好的創意。

現實來看，選舉結果藍營插旗台灣15個縣市，大陸要再分別找出15個沿海城市做對接不太可能，後續的發展應會朝向市政相似的、合作相似的進行整合，再與大陸城市做對接。

他指出，城市交流介於當局交流與民間交流之間，已成為兩岸交流第三條路，會在未來兩岸關係上扮演深化兩岸融合的平台角色。

(中國時報)

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