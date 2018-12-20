珍惜台灣 江宜樺FB發文我很好

2018年12月20日 01:44 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

「江宜樺滾出去！」前行政院長江宜樺前晚在台大度過生命中難堪的時刻。「太陽花學生」對他怒罵、推擠，演講中斷，他踱著沉重步伐，不得不提前離去。江宜樺昨在臉書發文「我很好」，他說，抗議學生只是少數，多數台大生正直且善良；縱使有抗議的插曲，他依然樂於與同學針對當年太陽花事件及各種公共議題，坦誠交換意見。

怪他驅離 學生抗議鬧場

江宜樺18日晚應台大政治系學會之邀前往演講，突有40幾位學生闖入，高喊「殺人院長」等口號，並在課堂播放2014年3月的太陽花學運影片。學生不滿主因是「323」學生攻占政院遭警方強制驅離，發生流血衝突。

當時政院對入侵院區學運人士及民眾提刑事告訴，民進黨執政後，前院長林全才撤回對126名被告的刑事告訴。

對誰下令驅離，警政署早有說明，但抗議學生一口咬定江宜樺。江先前出庭時否認下令驅離，說他事發當天凌晨1點多睡覺、6時起床，中間發生什麼事並不知情。

前警政署長王卓鈞在立院答詢時坦承，323流血衝突是警方勤務有疏失，是他要求台北市警局長黃昇勇要「全力排除」，但顯然抗議學生聽不進警政署說明。

理性對話 才能化解歧見

對前晚抗議事件，江宜樺昨不願再多做說明，僅透過臉書表示，感謝大家關心與打氣，他很好。當天被圍在學生中間，看到抗議學生拚命衝撞、不理性地阻止別人發言，其他學生則繼續坐位置上，希望演講重新開始，當時他心情真的很複雜。 他說，他相信多數台大學生是正直、善良與理性，蓄意鬧場只是少數。他希望社會不要因此抹煞所有台大學生，及主辦單位台大政治系學會的努力；他原打算在演講中，與學生分享他們關注的兩議題「生涯規畫與太陽花事件」，但很遺憾未能完成演講。

江宜樺強調，青年是台灣未來希望，理性對話也是社會化解歧見的最好方法。縱使有抗議插曲，他依然樂於與同學們在各種公開場合，針對當年太陽花事件及各種公共議題坦誠交換意見。

江宜樺昨搭高鐵南下前往中正大學授課時，在高鐵貼文，說坐在南下嘉義的高鐵上，看著陽光灑落在連綿不絕的稻田上，感動莫名，「台灣真好，我們要珍惜」。

(中國時報)