韓流就是服貿 新民意打臉太陽花

韓國瑜在大選中掀起一股韓流，最重要口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財」正是服貿貨貿概念的體現，拚經濟不拚政治成為這次勝選主因。（柯宗緯攝）

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中國時報
韓國瑜當選後，民眾憧憬未來人氣到來，連帶也讓高雄六合夜市人氣漸旺，遊客回流攤商最有感。（柯宗緯攝）

民進黨長期仇中政策激化年輕人反中情緒，在2014年3月爆發「 太陽花學運」，立法院審《兩岸服貿協議》因此中斷，諮商中的《兩岸貨貿協議》就此擱置，一步步導致兩岸經貿、觀光、農漁出口衰退，中南部受創尤深。今年九合一選舉已戳破太陽花假象，猶在迷途中的青年應認清事實，才不致誤國誤民。

當年陸方在《兩岸服貿協議》中，對我讓利頗多，如在立院完成審議、生效，台灣服務業進大陸市場，可搶佔不少先機。未料，學生因抗議審議黑箱作業，攻佔立院，卻被台獨及職業學生借勢操作恐中意識形態，令台灣陷入「逢中必反」政治氛圍，連國民黨都對兩岸議題避之唯恐不及。

太陽花學運護送民進黨重返執政，府院高層充斥許多太陽花覺醒青年，蔡執政之初，首席文膽姚人多還被稱讚是背後大功臣。這些「太陽花覺青」們，活在自己「政治正確同溫層」裡，對非我族類發動謾罵，但其價值離基層差得十萬八千里，此次敗選，就是這些不接地氣，自以為是的覺醒青年，讓民進黨從草根型政黨，搖身一變為不知民間疾苦的「晉惠帝政府」。

也因如此不解民間疾苦作風，才讓相對草根的「韓流」帶動風潮，讓國民黨意外重新席捲全台。因為人民要的，就是「人進得來，貨出得去」，台獨、轉型正義，都不是人民生活的重點，當政府被這些政治議題綁架，進而影響百姓收入，自然百姓也會用選票制裁政府。

當年太陽花青年在街頭喊「愛台灣」，喊得熱血賁張，但過了4年，大家才察覺，真愛台灣，不該是這樣愛法，當年熱血抗爭，只成就了特定人士及政黨的政治利益，受害的卻是台灣人民。

九合一選舉，人民已用選票否決了太陽花的謬誤，蔡政府若再被太陽花學運綁架，不僅民進黨無法回天，台灣也將被民進黨帶向死路。奉勸民進黨政府積極回應新民意，放下意識型態，全力拚經濟。

(中國時報)

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