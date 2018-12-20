柯P直言「人家閉門上課 你還去鬧」

2018年12月20日 01:44 中國時報 楊佳穎 、 張潼 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

前行政院長江宜樺應邀赴台大演講遭抗議。前總統馬英九痛批，這些學生侵犯學術、言論自由應受譴責，他說，「侵犯擾亂民主還自覺了不起，不知已害死台灣」；台北市長柯文哲則說，人家閉門上課你還去鬧，普世價值在台灣還是要落實才對。

馬英九昨赴東吳大學演講前表示，前晚已致電江宜樺表達支持，因4年前下令警察驅逐「我們是完全支持」，政黨輪替後行政院不追溯學生，「我認為是不當的」。

馬今發表新書《八年執政回憶錄》，書中提及太陽花學運，稱「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」媒體問馬還這麼看？馬喊「當然是」，連外媒如華爾街日報社論都稱台灣「自甘落後」，「都是看到這個啊！自己在這裡爽，擾亂民主、侵犯自由還覺得很了不起，他們不知已害死台灣。」

藍委陳學聖在臉書以台大政治系學長身分，建議學弟妹們再邀江到台大演講，直球對壘。他回憶當年少數人攻占政院說，「這種占據行政公署作為，就接近準革命，需更嚴肅對待」，這也是為何政黨輪替、前行政院長林全上任後撤告時，他去特偵組告發瀆職，「因這不是誰說了算，一切就該回歸法律。」

新北市長朱立倫昨也在臉書發文，直指事件是對台灣民主再次傷害。他說，台灣已是成熟法治社會，多元包容、尊重不同意見是每個人血液中一部分；一位教授演講，為何需要被這樣對待？或許部分學生不認同江宜樺，但同樣有另一群人，期待聆聽他演講。「你可以不喜歡這個人，可表達意見，但你不可以妨礙其他聆聽同學的自由，這對台灣民主是再次傷害。」

柯P也不以為然表示，人家是政治系閉門上課，你還去鬧，就算抗議也要有SOP，他說，「自由是以不侵犯他人自由為範圍，普世價值在台灣還是要能落實才對。」

(中國時報)