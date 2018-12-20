學生洩恨串聯 台大緘默不譴責

2018年12月20日 01:44 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長江宜樺受邀赴台大，沒想到遭學生抗議中斷。現場不少學生是投入太陽花學運者，還有反課綱學生游騰傑及「反管」學生周安履。游騰傑因太陽花學運占政院大樓、江宣布驅離受傷，即便時隔4年傷痕難平，才透過網路串連表達不滿。不過對此事件，台大竟保持緘默，也不譴責，對後續處理及因應都不願說明。

昨江宜樺演講受阻時，學生透過網路直播衝突，游騰傑不斷在臉書發文，要求江說明為何當年透過警力驅離太陽花學生占領行政院。

游今年自嘉南藥理大學休學，目前在桃園市某議員團隊服務，他昨天說，占領訴求是「要求江宜樺出庭，面對歷史責任」；昨也在現場的周安履，曾發表「反管言論」，今年參加謝長廷「新文化基金會」辦的「新文化學生工作隊」課程，出任民進黨台北市長候選人姚文智青年幕僚，擔任寫手，政治立場鮮明。但他對外界指他串聯澄清說，「媒體透過手機或臉書聯絡、數名網友私訊騷擾，目前生活對此實在難以負荷。」

18日晚，場外也有不少自稱台大學生及畢業生青年，坦言看到網路加入串連，還強調曾投入太陽花學運，也曾參與占領政院行動，被警察打得頭破血流。

主辦方台大政治系學會學術部長劉若鏡表示，活動前已掌握陳抗人群前來，但沒料到把社運衝場模式帶來，加上現場多是大一、大二學生，缺乏因應能力，根本無法招架。日後將與校方各單位建立SOP機制與流程，避免類似事件發生。

台大對此相當低調，未譴責相關行為，僅強調校方歡迎並尊重各種不同意見進行交流，但應理性且不應阻撓他人意見表達。

由於抗議學生恐違強制罪，校方是否將調查甚或提告，台大不回應。教育部長葉俊榮表示，大學是追求知識場域，學校邀貴賓演講，應予以尊重；江演講過程學生有意見，是屬言論自由，但要互相尊重。

(中國時報)