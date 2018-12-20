鬧事者無罪 警察還在打官司

2018年12月20日 01:44 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長江宜樺前晚在台大演講遭阻攔鬧場，轄區大安分局獲報雖派員前往，因尊重校方決定，僅在校外待命，並派一名員警入內協助江宜樺離開。警方坦言，在校園自治前提下，警方動輒得咎，去年「中國好聲音」節目在台大引發衝突，警察被認為處理不當，最後派出所所長因此下台。

大安分局帶隊官警表示，包括中國好聲音、反管挺管一直到前天江宜樺事件，稍有不慎都會擦槍走火，但根據規定，除非發生刑案，警察不能隨意進出台大校園，目前機制是先由該校駐衛警出面處理，視情況再通知警察協助。

他私下表示，駐衛警畢竟不是警察，很多現場都一觸即發，衝突爆發才叫支援，其實來不及，所以現在警方作法都在知道有活動時先派一組人員，在台大校園圍牆外待命。

另學生辦活動，通常有人網路直播，警方還有另組人即時收看，一發現不對勁，立刻通報行動，除加強與校方溝通聯繫外，這些都總結過去「教訓」檢討出的應變機制。

如前晚衝突現場，因舉辦地點在社科院，警方在圍牆外，就能看到院內大致狀況，所以很早就有部隊在外集結，如衝突擴大，即立刻前往隔離、保護當事人。

但也有派出所所長感嘆這類事件難處理，以此次為例，校方很早表明不需警察協助，但出現不理性抗議者，拿武器攻擊江宜樺，導致有人受傷，警方是否該出手？一旦強勢介入，是不是又會被喊「警察打人」或指控警察以特權幫「平民」維安？

他說，衝撞現場不少是老面孔，他們在太陽花學運期間被控鬧事，法院已判無罪，反而是警察被告執法過當、殺人未遂等，現在還在打官司，尤其當年幫學生打官司控告江宜樺殺人未遂律師顧立雄、尤伯祥等人，如今都入朝當官，江的官司也早經法院判決無罪確定，看在眼裡很令人無奈。

(中國時報)