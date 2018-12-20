民進黨台灣前途決議文 可討論

2018年12月20日 01:44 中國時報 曾薏蘋 、 崔慈悌 、 朱真楷 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨在九合一大選中慘敗，許多人認為民進黨之敗，敗於兩岸政策。民進黨主席參選人游盈隆昨表示，若當選黨主席，將舉行中國政策的大辯論，激盪出兩岸政策的新方向。另一位黨主席參選人卓榮泰亦說，黨內若認為《台灣前途決議文》需要討論就討論，若社會期待民進黨給予新面貌，就要勇敢面向思考。

民進黨《台灣前途決議文》宣稱，台灣「事實上」已成為一個主權獨立的民主國家，台灣「固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態」；任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。

游指蔡維持現狀 令百姓焦慮

民進黨代表陳昭南曾在2014年提出凍結台獨黨綱修正案，當時並未在民進黨全代會闖關成功。直到2016年民進黨重返執政後，為讓蔡英文的「維持現狀」成為黨的兩岸正式文獻，《美麗島電子報》董事長吳子嘉與綠委郭正亮共同推動修改民進黨黨綱，主張以「維持現狀」論述取代台獨黨綱，但亦未獲全代會處理。

游盈隆說，黨內對兩岸議題，已經是蒸氣鍋，「快要爆了」。他呼籲蔡英文總統，應全面評估兩岸政策，提出新的大方向，不能再以不變應萬變，「經濟和兩岸才是總統該做的事情」。

游盈隆說，蔡英文上任前提出「維持現狀」的兩岸政策，剛開始支持度一度高達7成，但「現在有3成支持度都很難了」，雖然蔡拒絕「九二共識」提出「新四不」，但給人的感覺仍是「一成不變」「以不變應萬變」，讓民眾相當焦慮、不滿和失望。

卓榮泰昨在電台受訪時指出，包括人事改革、政策調整、政經發展，未來都可召開路線大辯論，其中也可包括《台灣前途決議文》。

建議兩岸政策 應調整

九二共識是否也要討論？卓說，九二共識在台灣是存在分歧看法，多數人都認為，九二共識的一個中國是中華民國，台灣沒有人會認為是中華人民共和國，即使有，也是極少數，「我們是不認為『九二有共識』」。

卓榮泰強調，台灣前途決議文就是依照憲法，「我們國名叫做中華民國，要改變這個現狀，要兩千三百萬人民同意」。

綠委趙天麟表示，大家原擔心卓榮泰會不會是守成代表或保皇黨，但他在參選時就願意碰觸兩岸路線，這是非常好的起手式；兩岸路線在民進黨是「不需要存在的禁忌，卻又是十足存在的禁忌」，卓榮泰願意談及此議題，就會讓大家對他其他議題改革更讓人期待。

趙天麟說，經過這次的選票洗禮教訓，如果民進黨能透過新主席以及路線辯論回應民意，應該會是給一個民進黨「補考的機會」。

(中國時報)